Romano Floriani Mussolini, terzino italiano classe 2003, oggi affronterà la Lazio in una sfida importantissima per la Cremonese, che ha bisogno di punti per poter sperare nella salvezza quando mancano 4 giornate al termine del campionato. Al momento la squadra di Cremona si trova al terz'ultimo posto a quota 28 punti, a 4 punti dal Lecce che ha trovato il successo nell'ultima partita contro il Pisa arrivando a quota 32 punti.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

ROMA, ITALIA - 09 LUGLIO: Romano Floriani Mussolini della SS Lazio posa durante le visite mediche presso il centro sportivo di Formello il 09 luglio 2023 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Floriani Mussolini, le cifre del possibile riscatto secondo La Repubblica

Secondo "La Repubblica", il terzino della Cremonese potrebbe essere riscattato per una cifra intorno ai. L'affare dovrebbe concretizzarsi anche in caso di retrocessione della squadra lombarda, apprezzato da entrambi gli allenatori che la Cremonese ha ingaggiato quest'anno:

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming

Alla sua prima stagione in Serie A ha giocato 25 partite, senza contribuire con gol e assist ma giocando oltre 1000 minuti e convincendo con buone prestazioni nonostante il salto di categoria.

Acquistato dalla Lazio nel 2016, è stato mandato in prestito prima nel Pescara in Serie C nel 2023, squadra con la quale ha collezionato 32 presenze, venendo eliminato ai Play-off dalla Juventus Next-Gen.

La stagione seguente invece è stato mandato in Serie B alla Juve Stabia, squadra con cui ha giocato 37 partite tra campionato e Coppa Italia segnando il suo primo gol tra i professionisti. Al suo arrivo in Serie A ha subito una grande pressione mediatica a causa del suo cognome, ma lui ha sempre dimostrato e dichiarato di avere la testa sempre sul campo, evitando di dare troppo ascolto alle voci che gli andavano contro.

Anche oggi nel match contro la Lazio dovrebbe partire titolare, nella speranza di riuscire a racimolare almeno un punto per tenere vive le speranze di una salvezza che a questo punto sarebbe miracolosa con la vittoria che manca da 4 partite.