Curioso imprevisto per la Repubblica Ceca durante il ritiro in vista dei Mondiali 2026. Il pullman della nazionale si è infatti incastrato all'ingresso del centro sportivo di Zapopan, provocando diversi disagi alla circolazione e bloccando il traffico della zona per quasi un'ora.

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Pullman bloccato all'ingresso del centro sportivo

Zapopan, in Messico (uno dei tre Paesi ospitanti del Secondo quanto riportato da ESPN Mexico, il bus che stava trasportando i giocatori della nazionale ceca verso il campo d'allenamento di, in(uno dei tre Paesi ospitanti del Mondiale ), è rimasto bloccato poco prima di raggiungere la destinazione per dei problemi, al momento, ancora sconosciuti bloccando il traffico per quasi un'ora.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC - MARCH 31: Czechia players celebrate victory and qualification for the FIFA World Cup 2026 during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Czechia and Denmark at EPET ARENA on March 31, 2026 in Prague, Czech Republic. (Photo by Gabriel Kuchta/Getty Images)

Per evitare ulteriori ritardi nella sessione d'allenamento programmata, sempre secondo la medesima fonte, i giocatori della Repubblica Ceca avrebbero quindi deciso di scendere dal mezzo e proseguire a piedi fino al centro sportivo, percorrendo sulle proprie gambe un bel tratto di strada. Le immagini del mezzo incastrato, ovviamente, hanno subito fatto il giro del web trasformando un semplice contrattempo, in uno degli episodi più curiosi delle prime giornate del Mondiale.

¡REPÚBLICA CHECA COLAPSÓ EL TRÁFICO DE ZAPOPAN! 😰



El camión se quedó atascado en la entrada del complejo del entrenamiento y bloquearon la vialidad por casi una hora ❌



Los jugadores tuvieron que caminar un buen tramo para poder entrenar 😳 pic.twitter.com/PQXVaJt02v — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026

La Repubblica Ceca verso il debutto

Dopo aver centrato la qualificazione al grande appuntamento americano tramite playoff, eliminando, lasi prepara ora all'inizio della fase a gironi dei

La nazionale di Miroslav Koubek è stata inserita nel gruppo A insieme a Messico, Sudafrica e Corea del Sud e farà il suo debutto proprio stanotte (notte tra l'11 e il 12 giugno) alle ore 4:00 contro la Corea del Sud allo stadio Akron di Zapopan, in Messico.

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