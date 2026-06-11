Alla vigilia del Mondiale 2026, la nazionale di Haiti si è ritrovata al centro di una vicenda inattesa. La FIFA ha infatti chiesto alla federazione caraibica di modificare la divisa ufficiale che avrebbe dovuto utilizzare durante la competizione. Al centro della questione non ci sono aspetti tecnici dell'uniforme, ma alcuni elementi grafici inseriti nel design e ritenuti incompatibili con il regolamento. Dopo aver esaminato il progetto, l'organismo internazionale ha invitato la federazione a intervenire sulla maglia prima dell'inizio del torneo.

Il richiamo alla storia haitiana finisce sotto esame

La discussione riguarda alcune immagini inserite nella parte inferiore della divisa e ispirate alla, uno degli episodi più importanti della storia di Haiti. Attraverso quel design, i creatori della maglia volevano celebrare l'identità nazionale e ricordare un passaggio fondamentale del percorso che portò il Paese all'indipendenza.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 11 GIUGNO: Tifosi haitiani durante la partita amichevole internazionale tra Italia e Haiti all'Estadio Sao Januario, l'11 giugno 2013 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

La FIFA, però, ha interpretato quei riferimenti come possibili richiami di carattere politico o militare e ha chiesto la loro rimozione. La federazione haitiana ha quindi avviato un confronto con il produttore tecnico per adeguare il progetto alle indicazioni ricevute e ottenere l'approvazione definitiva delle nuove divise.

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La federazione modifica il progetto per il Mondiale