La FIFA ha imposto ad Haiti una modifica dell'uniforme da gioco, ritenendo alcuni richiami storici incompatibili con il regolamento
Alla vigilia del Mondiale 2026, la nazionale di Haiti si è ritrovata al centro di una vicenda inattesa. La FIFA ha infatti chiesto alla federazione caraibica di modificare la divisa ufficiale che avrebbe dovuto utilizzare durante la competizione. Al centro della questione non ci sono aspetti tecnici dell'uniforme, ma alcuni elementi grafici inseriti nel design e ritenuti incompatibili con il regolamento. Dopo aver esaminato il progetto, l'organismo internazionale ha invitato la federazione a intervenire sulla maglia prima dell'inizio del torneo.
Il richiamo alla storia haitiana finisce sotto esameLa discussione riguarda alcune immagini inserite nella parte inferiore della divisa e ispirate alla Battaglia di Vertières, uno degli episodi più importanti della storia di Haiti. Attraverso quel design, i creatori della maglia volevano celebrare l'identità nazionale e ricordare un passaggio fondamentale del percorso che portò il Paese all'indipendenza.
La FIFA, però, ha interpretato quei riferimenti come possibili richiami di carattere politico o militare e ha chiesto la loro rimozione. La federazione haitiana ha quindi avviato un confronto con il produttore tecnico per adeguare il progetto alle indicazioni ricevute e ottenere l'approvazione definitiva delle nuove divise.
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La federazione modifica il progetto per il MondialePer evitare qualsiasi problema alla vigilia della competizione, la federazione haitiana ha deciso di accogliere la richiesta e procedere con le modifiche necessarie. La scelta non ha però spento il dibattito. Molti tifosi e osservatori ritengono che il design rappresentasse semplicemente un omaggio culturale, mentre altri comprendono la volontà della FIFA di mantenere una linea rigorosa su qualsiasi simbolo che possa generare interpretazioni politiche. Nel frattempo Haiti continua a preparare il proprio debutto nella competizione con l'obiettivo di vivere da protagonista una partecipazione storica. La vicenda della maglia, però, ha già trasformato la nazionale caraibica in uno dei temi più discussi dei giorni che precedono l'inizio del torneo.
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