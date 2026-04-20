Il Real Madrid già pensa ad un sostituto di Arbeloa? In vista di una stagione da zero titoli, i tifosi già chiedono un nuovo allenatore. Per Bonucci, Allegri sarebbe un ottimo candidato

Giammarco Probo 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 20:06)

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Leonardo Bonucci ha iniziato una nuova fase della sua carriera, restando comunque legato al mondo del calcio. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana è stato tra i protagonisti a Madrid in occasione dei "Laureus World Sports Awards", dove è intervenuto anche ai microfoni dei media presenti. Tra i temi affrontati, Bonucci si è soffermato sul suo ex allenatore Massimiliano Allegri, recentemente accostato alla panchina del Real Madrid, commentando le voci di mercato e il profilo del tecnico livornese.

Le dichiarazioni di Bonucci su Massimiliano Allegri — IL PENSIERO DI BONUCCI SU ALLEGRI AL REAL MADRID -"Secondo me per il modo che ha Allegri di vedere il calcio ma soprattutto di gestire lo spogliatoio è simile a Carlo Ancelotti. Vedo alla grande Allegri perché lì, per me può essere l'uomo giusto per ripartire l'anno prossimo e tornare a vincere come solo il Real Madrid sa fare. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone possibilità secondo me".

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La carriera di Leonardo Bonucci — La consacrazione di Leonardo Bonucci arriva con la maglia del Bari, dove, sotto la guida di Gian Piero Ventura, si mette in evidenza come uno dei difensori più promettenti del panorama italiano. Le sue prestazioni gli valgono il salto alla Juventus, club con cui scriverà pagine indelebili della propria carriera. In bianconero, Bonucci diventa il perno della difesa e, insieme a compagni di reparto di altissimo livello, contribuisce a costruire uno dei cicli più vincenti della storia recente del calcio italiano. Con la Juventus colleziona oltre 500 presenze ufficiali, impreziosite da numerosi gol, un dato significativo per un difensore centrale. Il suo palmarès è straordinario: otto Scudetti, diverse Coppe Italia e Supercoppe italiane, oltre a due finali di Champions League disputate da protagonista. Leadership, continuità e capacità di impostazione lo hanno reso uno dei difensori più completi e influenti della sua generazione.