Dopo Ciccio Caputo, un atro ex calciatore del campionato di Serie A sbarca nel celebre torneo di calcio a 7 indoor

Lorenzo Ciabattini 8 maggio - 15:29

Un nuovo innesto per la Kings League. Il torneo di calcetto reso popolare dall'ex Barcellona Gerard Piqué ha preso il volo anche in Italia, dove non sono pochi gli ex calciatori professionisti a militarvi. Adesso, un altro "acquisto" per la lega italiana, in particolare per la squadra del celebre cantante Fedez.

Kings League, colpo Bonucci per Fedez Leonardo Bonucci sbarca in Kings League. L'ex difensore della Juventus giocherà per i Boomers, la squadra dell'ex compagno di Chiara Ferragni e di Luciano Moggi, impegnata nei playoff contro gli Stallions, la squadra dello streamer Blur. L'appuntamento è fra due giorni, per sabato 10 maggio, a partire dalle ore 20:00. Bonucci, che aveva già preso parte al Mondiale per Nazioni, insieme a CiccioCaputo, tornerà sui campi di calcio a sette come wild card.

L'appuntamento dell'ex Juve — L'ex Milan, ritiratosi dal calcio dopo l'ultima esperienza in Turchia, è pronto a giocare dopo la fascia da capitano indossata con l'Italia in occasione della Kings League World Cup Nations. La sfida contro gli Stallions (arrivati terzi in campionato, ndr) determinerà chi accederà alle semifinali. Una delle due compagini potrebbe incontrare l'Fc Zeta o la vincente del play-in tra Fc Zet, Alpak, Black Lotus e Underdogs. Lo stesso Fedez ha ufficializzato l'acquisto - si fa per dire - del difensore attraverso un video in collaborazione con Bonucci su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram