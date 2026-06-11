Si affrontavano il Deportivo Noroeste Santa Nelly e il Club Deportivo Filadelfia.
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Ha del clamoroso quanto accaduto in Boliva. Nel paese sudamericano, infatti, una partita di calcio si è conclusa con l'incredibile risultato di 30-2. Il match, fra il Deportivo Noroeste Santa Nelly e il Club Deportivo Filadelfia, era valevole per la Coppa Simon Bolivar.
Bolivia: è record in un match della Coppa Simon BolivarUna partita che entra, di diritto, nella storia di questo sport. Il risultato finale, sul tabellino, è da record mondiale: 30-2. Siamo in Bolivia, nel dipartimento del Pando, e il 31 maggio si gioca una gara della Coppa Simon Bolivar, padre della patria ed eroe delle guerre di indipendenza. Si affrontano il Deportivo Noroeste Santa Nelly e il Club Deportivo Filadelfia. I padroni di casa decidono di strafare e dilagano segnando ben trenta reti: venti nel primo tempo e le restanti dieci nei secondi quarantacinque minuti di gioco. Non male la prestazione dell'attaccante Marco Conde che segna ben 13 gol. Seguono Leonardo Nishihara che ha messo a segno sei gol e Cristian Rosales autore di cinque marcature. Per gli ospiti, invece, i due gol della bandiera portano le firme di Parada e Ferreira.
Il pessimo ruolino di marcia del Deportivo FiladelfiaLa partita ha superato, come vittoria più larga mai registrata in questo torneo, una gara del 1998 che finì 17 a 1. Bisogna però dire che la squadra ospite si è presentata a questa gara con il morale a terra e con ben poca motivazione essendo già stata matematicamente eliminata dalla competizione. Le precedenti partite, inoltre, non sono andate molto meglio di quella di fine maggio. Il precedente incontro con il Deportivo Noroeste si era chiuso sullo 0 a 10 e si segnala anche una sconfitta, ad opera del Libertad de Cobija, terminata con più o meno la metà dei gol della partita in casa del Noroeste: 15 a 2. Il passivo totale, comprensivo di quattro gare, parla di ben 61 reti subite: una vulnerabilità difensiva senza precedenti nel calcio boliviano.
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