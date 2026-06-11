Ha del clamoroso quanto accaduto in Boliva. Nel paese sudamericano, infatti, una partita di calcio si è conclusa con l'incredibile risultato di 30-2. Il match, fra il Deportivo Noroeste Santa Nelly e il Club Deportivo Filadelfia, era valevole per la Coppa Simon Bolivar.

Bolivia: è record in un match della Coppa Simon Bolivar

Il pessimo ruolino di marcia del Deportivo Filadelfia