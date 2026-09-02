Segnali incoraggianti per Ivan Juric. Dopo una partenza in Serie A decisamente complicata, con due sconfitte nelle prime due partite contro Inter e Udinese, il Monza rialza la testa in Coppa Italia eliminando il Torino di Abate (0-1) allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una risposta importante da parte dei brianzoli, soprattutto dai tanti giovani schierati in campo, i quali hanno ricevuto gli elogi di Juric dopo il passaggio del turno.

Le parole di Juric in conferenza stampa

. Se ci è mancato soltanto chiuderla? Direi di si, abbiamo avuto tante occasione per il 2-0. Proprio per questo motivo, continuo a dire che dobbiamo migliorare".

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sui granata ai sedicesimi di Coppa Italia,ha dapprima elogiato le prestazioni dei giovani affermando: "Sono stati tutti protagonisti di una grande partita. Siamo scesi in campo con diversi giovani e calciatori di prospettiva, che lo scorso anno giocavano in. Siamo soddisfatti.? Il primo è ancora in fase di crescita, ha fatto una bella prestazione. Il secondo si è comportato bene da centrale, sono felice perché ha alzato il livello ed è stato più fisico

TORINO, ITALIA - 1 SETTEMBRE: Ivan Juric, allenatore del Monza, osserva la partita di Coppa Italia tra Torino FC e AC Monza allo Stadio Olimpico il 1° settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Torino FC 1906 via Getty Images)

Riguardo l'operato della dirigenza biancorossa sul mercato, l'ex allenatore di Atalanta e Torino ha commentato: "È stato fatto un lavoro eccellente con il giusto mix di calciatori e giovani. Il nostro obiettivo è lavorare bene e alzare l'asticella. La dirigenza ha tenuto la parola di ciò che mi ha detto quando mi hanno ingaggiato. Il reparto che più può migliorare in prospettiva? Non ne ho idea. Innanzitutto devo conoscere bene i calciatori, lavoreremo e dopo vedremo. Stasera era assente Varela. Credo dipenda dai calciatori: se il loro valore è di 5/6, il mio compito è portarli a 8/9".

"Se ci salviamo, sarà un grande risultato"

Nel corso della conferenza, Juric ha poi sottolineato: "Se ci salviamo, sarà un grande risultato. Il Torino ha Comuzzo, per esempio, noi diversi giovani che non sono quasi mai scesi in campo. Abbiamo qualche veterano che riesce a conferirci sicurezza e poi calciatori come Folorunsho, Ngonge, Akinsamiro: loro hanno dimostrato di non essere giocatori scarsi".

Infine, il tecnico croato ha chiuso il suo intervento parlando del peso della vittoria sul Toro e del rapporto con la sua ex squadra: "Dopo le prime due partite in A, ci siamo concentrati sul fatto che il Monza può competere e rimanere nella massima serie. Il Torino aveva tutti i titolari, dobbiamo essere consapevoli del fatto che con il giusto impegno possiamo dire la nostra. Rapporto con il Torino? Personalmente, credo di aver fatto un grandissimo lavoro con loro, testimoniato anche dai numeri. Sono fatto così: spesso piacciono quelli che fanno più carezze, io sono una persona più diretta che ama e diceva le cose senza farsi troppi problemi. Sono soddisfatto di ciò che ho fatto al Torino".