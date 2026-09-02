Anche il mercato dei portieri racconta una parte importante della storia della Serie A. La classifica dedicata all'acquisto più oneroso tra i pali per ciascuno dei 20 club del campionato mette insieme operazioni realizzate in epoche differenti e cifre che variano sensibilmente in base alle ambizioni e alle possibilità economiche delle singole società.

In cima alla graduatoria resta Gianluigi Buffon, il cui trasferimento dal Parma alla Juventus per 52,9 milioni di euro continua a rappresentare il punto di riferimento assoluto. Ma la classifica offre anche altri spunti interessanti, dai grandi investimenti effettuati dalle big alle cifre più contenute di realtà abituate a muoversi con maggiore prudenza.

Juventus e Inter davanti a tutte con Buffon e Toldo

Il primato assoluto appartiene alla

. Nel 2001 i bianconeri investirono

per prelevarlo dal Parma, una cifra enorme per l'epoca e ancora oggi il record per un portiere acquistato da un club italiano.

Al secondo posto troviamo l'Inter, che nello stesso periodo puntò su Francesco Toldo, acquistandolo dalla Fiorentina per 26,5 milioni di euro. Il suo arrivo a Milano rappresentò uno degli investimenti più importanti della storia nerazzurra per il ruolo.

3 agosto 2001: Francesco Toldo dell'Inter in azione durante il Trofeo Birra Moretti pre-campionato a Bari, Italia. IMMAGINE DIGITALE. Credito obbligatorio: Grazia Neri/ALLSPORT

Poco dietro c'è il Napoli, che ha investito 26 milioni di euro per Alex Meret. Il portiere italiano rappresenta quindi l'acquisto più costoso tra i pali nella storia del club partenopeo.

Caprile e Pau Lopez, investimenti importanti per Cagliari e Roma

Nella parte alta della classifica spicca anche

, per il quale il

ha investito

. Si tratta del portiere più costoso acquistato nella storia del club rossoblù e di un'operazione che si distingue nettamente rispetto alle cifre tradizionalmente affrontate dalla società sarda per il ruolo.

PISA, ITALY - MARCH 15: Elia Caprile of Cagliari Calcio reacts during the Serie A match between Pisa SC and Cagliari Calcio at Arena Garibaldi on March 15, 2026 in Pisa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Roma, invece, ha il proprio record con Pau Lopez, arrivato per 23,5 milioni di euro. L'investimento dei giallorossi fu particolarmente significativo e testimonia la volontà della società di puntare su un portiere in grado di diventare un riferimento del nuovo progetto tecnico.

Il Parma completa questo gruppo con Sébastien Frey, acquistato per 21 milioni di euro. Una cifra importante che conferma la tradizione del club emiliano, storicamente legato a portieri di alto livello.

Mike Maignan

Musso, Peruzzi e Maignan: i record di Atalanta, Lazio e Milan

L'

ha effettuato il proprio investimento più alto con

, acquistato per

. L'argentino arrivò per raccogliere una grande responsabilità tra i pali e rappresentò un acquisto significativo per un club che stava vivendo un periodo di forte crescita.

La Lazio ha invece il proprio record in Angelo Peruzzi, costato 17,9 milioni di euro. Il club biancoceleste puntò su un portiere di esperienza e già abituato ai grandi palcoscenici.

Per il Milan, il portiere più costoso acquistato resta Mike Maignan, arrivato dal Lille per 16,4 milioni di euro. Il francese ha raccolto l'eredità di Gianluigi Donnarumma e il suo trasferimento ha rappresentato una delle operazioni più importanti della recente storia rossonera.

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 14: Lukasz Skorupski of Bologna FC in action during the Serie A match between AC Milan and Bologna FC 1909 at Giuseppe Meazza Stadium on September 14, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le cifre medie: Skorupski, Frey e Lafont

Il

ha investito

, portiere che ha poi trovato continuità e spazio nel progetto rossoblù.

La stessa cifra è stata spesa dal Genoa per Sébastien Frey, mentre la Fiorentina ha acquistato Alban Lafont per 8 milioni di euro. Il francese arrivò a Firenze con aspettative importanti, ma la sua esperienza in viola si concluse dopo un periodo relativamente breve.

Il Sassuolo ha il proprio record con Arijanet Murić, costato 7 milioni di euro, mentre il Monza ha speso 6,2 milioni per Michele Di Gregorio. Per l'Udinese, invece, l'acquisto più oneroso è stato quello di Maduka Okoye, arrivato per 6 milioni di euro.

UDINE, ITALY - APRIL 28: Maduka Okoye of Udinese looks on during the Serie A match between Udinese and Bologna at Stadio Friuli on April 28, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Como, Lecce e Torino: i record sotto i 10 milioni

Il

ha individuato in

il proprio portiere più costoso, acquistandolo per

. Il club lariano ha deciso di affidarsi a un profilo già esperto del calcio italiano.

Il Lecce ha invece investito 4 milioni di euro per Wladimiro Falcone, una cifra contenuta ma comunque significativa per la storia recente del club. Stesso valore per il Torino, che ha acquistato Franco Israel per 4 milioni di euro.

Il Venezia ha il proprio record con Filip Stanković, costato 1,5 milioni di euro, mentre il Frosinone chiude la graduatoria con Francesco Bardi, acquistato per 1 milione di euro.

LECCE, ITALY - MARCH 29: Wladimiro Falcone of Lecce during the Serie A match between Lecce and AS Roma at Stadio Via del Mare on March 29, 2025 in Lecce, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Una fotografia delle diverse strategie di mercato

La classifica mostra chiaramente quanto possano cambiare le strategie di un club quando si parla di portieri. Questo discorso va contestualizzato ogni volta, dalla Juventus che ha superato i

, fino al Frosinone ha fissato il proprio record a

.

Nel mezzo si trovano investimenti di ogni tipo: i 28 milioni del Cagliari per Caprile, i 26,5 dell'Inter per Toldo, i 23,5 della Roma per Pau Lopez, i 20,5 dell'Atalanta per Musso e i 16,4 del Milan per Maignan. Una panoramica che mette insieme generazioni diverse e filosofie opposte, ma con un elemento comune: anche tra i pali, ogni società ha avuto il proprio colpo da record.