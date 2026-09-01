Antonio Rudiger, 33 anni, non vestirà più la maglia della Germania. Il difensore del Real Madrid ringrazia compagni, staff e tifosi per l'affetto ricevuto.
Il Barcellona ha perso? Rudiger se la ride di brutto, il video è virale
Antonio Rudiger ha interrotto il pomeriggio del primo settembre con un annuncio toccante. Dopo Messi con l'Argentina, infatti, anche il roccioso difensore saluta il calcio internazionale. Ex Roma, Rudiger si concentrerà soltanto sul suo percorso al Real Madrid.
Rudiger saluta la Germania: "Spazio ai giovani"Nel giorno che conclude la finestra estiva dei trasferimenti, è la notizia dell'addio di Antonio Rudiger a sorprendere e creare maggiore scompiglio. Il centrale classe 1993, ad appena 33 anni, saluta la Germania e spera che "nuove generazioni" sappiano prendere degnamente il suo posto. Il ritiro ha effetto immediato e, così, i rumors recenti di MARCA hanno trovato diretta conferma con quanto rilasciato dal calciatore. Rudiger si è servito del suo profilo Instagram per salutare quanti gli sono stati vicini nel percorso intenso in Nazionale. L'esordio, datato 13 maggio 2014 in un'amichevole con la Polonia, ha inaugurato 12 anni e 86 partite segnati da vittorie e delusioni.
Esordisce così sul suo profilo Instagram Rudiger: "Dopo un'attenta riflessione, è giunto il momento per me di concludere la mia carriera con la nazionale e lasciare spazio alla generazione più giovane. Quando ho indossato per la prima volta la maglia per la prima volta la maglia della DFB nel 2014, non avrei mai immaginato che mi avrebbe portato a collezionare 86 presenze in nazionale". Negli ultimi tempi le cose non sono andate come ci si immaginava, non essendo arrivato il trofeo tanto atteso. Nonostante ciò, il capitolo con la maglia della Nazionale lo ha plasmato per sempre.
Il congedo di Rudiger
Caricamento post Instagram...
Con affetto, Toni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA