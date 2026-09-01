Buona la prima per Max: il Napoli vince a Marassi e fa festa

Scott McTominay dovrà fermarsi per un breve periodo. Il centrocampista del Napoli sarà sottoposto nei prossimi giorni a una procedura medica dopo che gli accertamenti hanno evidenziato l’insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il problema riguarda il ritmo cardiaco e, per correggerlo, si è deciso di procedere con un intervento di ablazione attraverso la tecnica PFA, acronimo di Pulsed Field Ablation.

Si tratta di una procedura specifica utilizzata per intervenire sulle aree responsabili dell’alterazione del ritmo del cuore. Nel caso di McTominay, l’aritmia è stata definita benigna, ma si è comunque scelto di intervenire per correggere il problema e permettere al calciatore di tornare successivamente alla piena attività agonistica.

La procedura verrà effettuata nei prossimi giorni e comporterà inevitabilmente un periodo di stop. Il quadro, tuttavia, non dovrebbe determinare un’assenza particolarmente lunga. Le indicazioni attuali fissano infatti il ritorno del centrocampista scozzese dopo la pausa dedicata agli impegni delle nazionali.

🔵In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali pic.twitter.com/uSkbmAaEsm — Daniele Mari (@marifcinter) September 1, 2026

McTominay dovrà quindi saltare le prossime gare prima di concentrarsi sul recupero e sulla successiva ripresa dell’attività sportiva. Una volta completata l’ablazione, saranno necessari i normali controlli e una fase di monitoraggio, prima di poter stabilire il momento esatto del ritorno agli allenamenti completi.

La notizia arriva dopo un periodo nel quale il centrocampista aveva già dovuto convivere con alcune difficoltà fisiche. Il nuovo stop non è però legato a un problema muscolare o traumatico, bensì alla necessità di intervenire sull’alterazione del ritmo cardiaco riscontrata.

Quando si opererà e l'iter riabilitativo

Il Napoli attenderà dunque l’esito della procedura e seguirà il giocatore durante tutto il percorso successivo. L’obiettivo è consentirgli di recuperare senza forzature e riconsegnarlo a disposizione di Antonio Conte una volta superata la sosta internazionale.

Per gli azzurri si tratta certamente di una notizia importante, considerato il peso di McTominay negli equilibri della squadra. Il calendario impone però prudenza: il centrocampista dovrà prima completare l’intervento e gli accertamenti successivi, con la prospettiva di tornare a disposizione al termine della prossima pausa per le nazionali.

Le tempistiche indicate rappresentano al momento la previsione per il rientro, mentre ulteriori aggiornamenti arriveranno dopo l’intervento e in base all’evoluzione del recupero.