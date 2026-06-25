La pesante sconfitta per 3-0 contro il Brasile di Carlo Ancelotti ha lasciato ferite profonde in Scozia. Un ko che complica il cammino mondiale della nazionale britannica, ora costretta ad attendere gli altri risultati per sperare nella qualificazione agli ottavi attraverso la classifica delle migliori terze. A far discutere, però, non è soltanto il risultato maturato sul campo. Nelle ore successive alla partita, infatti, la stampa inglese e scozzese ha puntato il dito contro Scott McTominay, individuando nel centrocampista del Napoli uno dei simboli della deludente spedizione scozzese.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Scozia e McTominay sotto attacco e la qualificazione diventa un miraggio

Particolarmente duro il commento del Telegraph, che non ha risparmiato critiche alla squadra guidata da Steve Clarke: "L'unico posto in cui McTominay e la Scozia meritano di andare è a casa", ha scritto il quotidiano britannico, attaccando apertamente la prestazione degli scozzesi dopo la netta sconfitta contro la Seleção.

Nel mirino è finito soprattutto il centrocampista azzurro, descritto come "completamente anonimo" durante il match. Secondo il giornale, la Scozia avrebbe confermato tutti i limiti già mostrati nelle precedenti uscite: poca incisività offensiva, difficoltà nella costruzione del gioco e una difesa apparsa vulnerabile contro avversari di alto livello.

Scott McTominay at the 2026 WC:



0 Goals

0 Assists

1 Key Passes

2 Big Chances Missed

25 Possessions Lost



LIFE AFTER UNITED BUT YOU’RE NOT PLAYING PIEMONTE CALCIO 💔💔💔 pic.twitter.com/bunyc5Ez4J — Hater Central (@TheHateCentral) June 25, 2026

Una lettura che, tuttavia, sta dividendo tifosi e addetti ai lavori. Se da una parte c'è chi ritiene che un giocatore del calibro di McTominay avrebbe dovuto trascinare la squadra nei momenti più complicati, dall'altra c'è chi considera eccessive le critiche rivolte al centrocampista del Napoli. McTominay è stato infatti uno dei protagonisti della qualificazione scozzese al Mondiale e negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di riferimento della nazionale. Per molti osservatori, attribuire a lui gran parte delle responsabilità del fallimento rischia di semplificare eccessivamente una situazione più complessa, legata alle difficoltà collettive della squadra.

Nel frattempo la Scozia resta ancora in corsa, seppur con poche certezze. La qualificazione è appesa al filo dei risultati provenienti dagli altri gironi. E proprio questo aspetto è stato oggetto di un'ulteriore stoccata del Telegraph, che ha definito "assurdo" il nuovo format del Mondiale, sostenendo che il fatto stesso che gli scozzesi siano ancora in corsa rappresenti una delle anomalie della competizione.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365