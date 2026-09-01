Joshua Kushner rompe il silenzio sul fallimento del FIFA Forward Enterprise, il controverso progetto promosso da Gianni Infantino secondo cui il 20% dei diritti commerciali del prossimo Mondiale sarebbero stati venduti a investitori privati. L'ormai ex principale investitore dell'iniziativa, nonché fratello del genero di Donald Trump, Joshua Kushner, ha finalmente deciso di esporsi sulla vicenda raccontando il suo punto di vista.

Le dichiarazioni di Kushner

comprendere la dimensione politica del calcio globale, né fino a che punto alcuni fossero disposti ad arrivare

Intervistato ai microfoni del New York Post,ha commentato così il coinvolgimento del suo fondo d'investimento (Thrive Capital) nel fallito progetto della FIFA: "Thrive Capital non è riuscita a".

Continuando, l'imprenditore americano ha sottolineato come l'idea di Gianni Infantino avesse la finalità di far crescere il calcio in tutto il mondo: "L'iniziativa prevedeva un investimento significativamente maggiore nei paesi in via di sviluppo per coltivare i talenti locali, sostenere il calcio di base, migliorare l'esperienza dei tifosi e, in definitiva, far crescere il calcio in tutto il mondo".

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Gianni Infantino, Presidente della FIFA, è presente prima della finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

"Non ci saremmo lasciati coinvolgere"

Donald Trump ha espresso la sua posizione riguardo il lato commerciale del calcio mondiale affermando: "Storicamente, il denaro nel calcio è concentrato nelle mani di un piccolo gruppo di Paesi. Si trattava di un'idea su cui ogni federazione membro avrebbe votato, non di un obbligo o di una decisione definitiva. Pur condividendo le motivazioni della Thrive vanta una lunga esperienza come partner di tutte le parti interessate". Nel corso dell'intervista, lo stretto collaboratore del presidente americanoha espresso la sua posizione riguardo il lato commerciale del calcio mondiale affermando: "Storicamente, il denaro nel calcio è concentrato. Si trattava di un'idea su cui ogni federazione membro avrebbe votato, non di un obbligo o di una decisione definitiva. Pur condividendo le motivazioni della FFE , non abbiamo valutato appieno le dinamiche politiche del calcio globale e fino a che punto alcuni sarebbero arrivati.vanta una lunga esperienza come partner di tutte le parti interessate".

Joshua Kushner breaks silence on involvement in FIFA Forward Enterprise, saying: "Had we known what this would devolve into, we would not have gotten involved."

UEFA has asked a NY court to order Kushner, who is not accused of wrongdoing, to hand over evidence on the scheme https://t.co/1RaRHZbY6D pic.twitter.com/80e8h1nflo — Rob Harris (@RobHarris) August 31, 2026

Per poi chiudere l'intervento con un controverso: "Se avessimo saputo come la situazione sarebbe degenerata, non ci saremmo lasciati coinvolgere".