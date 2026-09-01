Il numero uno di Thrive Capital ammette di aver sottovalutato le dinamiche politiche del calcio dopo il fallimento del FIFA Forward Enterprise
Tutta l'emozione di Vinčić! L'arbitro si commuove per la designazione alla finale del Mondiale
Joshua Kushner rompe il silenzio sul fallimento del FIFA Forward Enterprise, il controverso progetto promosso da Gianni Infantino secondo cui il 20% dei diritti commerciali del prossimo Mondiale sarebbero stati venduti a investitori privati. L'ormai ex principale investitore dell'iniziativa, nonché fratello del genero di Donald Trump, Joshua Kushner, ha finalmente deciso di esporsi sulla vicenda raccontando il suo punto di vista.
Le dichiarazioni di KushnerIntervistato ai microfoni del New York Post, Joshua Kushner ha commentato così il coinvolgimento del suo fondo d'investimento (Thrive Capital) nel fallito progetto della FIFA: "Thrive Capital non è riuscita a comprendere la dimensione politica del calcio globale, né fino a che punto alcuni fossero disposti ad arrivare".
Continuando, l'imprenditore americano ha sottolineato come l'idea di Gianni Infantino avesse la finalità di far crescere il calcio in tutto il mondo: "L'iniziativa prevedeva un investimento significativamente maggiore nei paesi in via di sviluppo per coltivare i talenti locali, sostenere il calcio di base, migliorare l'esperienza dei tifosi e, in definitiva, far crescere il calcio in tutto il mondo".
"Non ci saremmo lasciati coinvolgere"Nel corso dell'intervista, lo stretto collaboratore del presidente americano Donald Trump ha espresso la sua posizione riguardo il lato commerciale del calcio mondiale affermando: "Storicamente, il denaro nel calcio è concentrato nelle mani di un piccolo gruppo di Paesi. Si trattava di un'idea su cui ogni federazione membro avrebbe votato, non di un obbligo o di una decisione definitiva. Pur condividendo le motivazioni della FFE, non abbiamo valutato appieno le dinamiche politiche del calcio globale e fino a che punto alcuni sarebbero arrivati. Thrive vanta una lunga esperienza come partner di tutte le parti interessate".
Joshua Kushner breaks silence on involvement in FIFA Forward Enterprise, saying: "Had we known what this would devolve into, we would not have gotten involved."— Rob Harris (@RobHarris) August 31, 2026
UEFA has asked a NY court to order Kushner, who is not accused of wrongdoing, to hand over evidence on the scheme https://t.co/1RaRHZbY6D pic.twitter.com/80e8h1nflo
Per poi chiudere l'intervento con un controverso: "Se avessimo saputo come la situazione sarebbe degenerata, non ci saremmo lasciati coinvolgere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA