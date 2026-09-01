L'aveva detto Spalletti di aver bisogno di rinforzi, e sembra infatti essere stato ascoltato dalla dirigenza bianconera. Oggi, ultimo giorno di mercato in Italia, sono attesi al JMedical sia Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese in arrivo dal Tottenham, che Nick Woltemade, attaccante tedesco dal Newcastle. Entrambi sono pronti ad approdare alla Juventus, in una stagione che ha come obiettivo riportare trofei a Torino dopo un'ultima stagione terminata in modo drammatico al sesto posto.

Juventus, Pape Sarr e Woltemade per tornare a vincere un trofeo

In arrivo dal Tottenham di, proprio come, Sarr è un centrocampista, protagonista a Londra fino all'arrivo del tecnico italiano, che ha preferitonel suo ruolo. Con gli Spurs ha collezionato ben, raggiungendo le prestazioni migliori nella stagione 2024-2025 quando vinse anche l'in finale contro il. Con la Nazionale senegalese era anche riuscito a vincere, da protagonista e sul campo, lain Marocco in finale contro i padroni di casa.

Il senegalese è un giocatore che non fa della tecnica la sua principale dote. 185 cm di altezza, molto fisico e con una grande falcata lo si può vedere, come stile, simile a Khephren Thuram ma con molta più esperienza. Postecoglu, suo allenatore nella stagione dell'Europa League vinta, lo ha definito "un numero 6, 7, 8, 9, 10 e all'occorrenza anche un terzino", andando a sottolineare la sua capacità di adattarsi a qualsiasi ruolo o compito.

BUDAPEST, UNGHERIA - 03 OTTOBRE: Pape Matar Sarr del Tottenham Hotspur festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2024/25 tra Ferencvárosi TC e Tottenham Hotspur alla Groupama Arena il 03 ottobre 2024 a Budapest, Ungheria. (Foto di David Balogh/Getty Images)

Nick Woltemade invece è un attaccante, alto quasi 2 metri ma con i piedi e una coordinazione completamente senza senso. Si è fatto notare con la maglia dello Stoccarda, con cui nella stagione 2024-2025 ha collezionato in totale 33 presenze, 17 gol e 3 assist. L'estate successiva, il Newcastle spese ben 90 milioni di euro per il suo cartellino, battendo la concorrenza del Bayern Monaco e di altri top club europei.

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La prima stagione innon è andata così bene, nonostante un ottimo avvio e varie scintille durante la stagione in cui ha collezionatotra tutte le competizioni. Però la Juventus aveva bisogno di questo: un(vedi anche il recente interesse per Joshua Zirkzee) che possa dare una mano a, oltre che riempire l'area con i suoi centimetri.