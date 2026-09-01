Sarr dal Tottenham e Woltemade dal Newcastle: ecco i due nuovi rinforzi per la rosa del tecnico toscano
Juventus, tutti pazzi per Vicario: super prestazione e complimenti dei tifosi
L'aveva detto Spalletti di aver bisogno di rinforzi, e sembra infatti essere stato ascoltato dalla dirigenza bianconera. Oggi, ultimo giorno di mercato in Italia, sono attesi al JMedical sia Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese in arrivo dal Tottenham, che Nick Woltemade, attaccante tedesco dal Newcastle. Entrambi sono pronti ad approdare alla Juventus, in una stagione che ha come obiettivo riportare trofei a Torino dopo un'ultima stagione terminata in modo drammatico al sesto posto.
Juventus, Pape Sarr e Woltemade per tornare a vincere un trofeoIn arrivo dal Tottenham di Roberto De Zerbi, proprio come Guglielmo Vicario, Sarr è un centrocampista classe 2002, protagonista a Londra fino all'arrivo del tecnico italiano, che ha preferito Sandro Tonali e Rodrigo Bentancur nel suo ruolo. Con gli Spurs ha collezionato ben 141 presenze, raggiungendo le prestazioni migliori nella stagione 2024-2025 quando vinse anche l'Europa League in finale contro il Manchester United. Con la Nazionale senegalese era anche riuscito a vincere, da protagonista e sul campo, la Coppa d'Africa in Marocco in finale contro i padroni di casa.
Il senegalese è un giocatore che non fa della tecnica la sua principale dote. 185 cm di altezza, molto fisico e con una grande falcata lo si può vedere, come stile, simile a Khephren Thuram ma con molta più esperienza. Postecoglu, suo allenatore nella stagione dell'Europa League vinta, lo ha definito "un numero 6, 7, 8, 9, 10 e all'occorrenza anche un terzino", andando a sottolineare la sua capacità di adattarsi a qualsiasi ruolo o compito.
Nick Woltemade invece è un attaccante, alto quasi 2 metri ma con i piedi e una coordinazione completamente senza senso. Si è fatto notare con la maglia dello Stoccarda, con cui nella stagione 2024-2025 ha collezionato in totale 33 presenze, 17 gol e 3 assist. L'estate successiva, il Newcastle spese ben 90 milioni di euro per il suo cartellino, battendo la concorrenza del Bayern Monaco e di altri top club europei.
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