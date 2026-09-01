L'ex-Juve torna in grande stile e firma tre gol in 23 minuti con il Besiktas e regala spettacolo ai suoi nuovi tifosi: i turchi demoliscono il Corum

Alex Bianchi
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Dusan Vlahovic scende in campo in Turchia e conquista già il Besiktas: contro il Corum arriva la prima tripletta che vale il 6-2 e segna il ritorno del serbo ai grandi numeri dopo anni di digiuno.

Vlahovic trascina il Besiktas: è 6-2

Alla sua prima gara da titolare in campionato con la maglia del Besiktas, Vlahovic ha impiegato un tempo per entrare nella partita: dopo il vantaggio firmato da Cerny al 9', il serbo ha trovato il primo gol con la nuova maglia al 43', trasformando con freddezza un calcio di rigore e portando i padroni di casa sul 2-0 all'intervallo. Il Corum ha provato a riaprire la sfida in avvio di ripresa, accorciando le distanze con Diomande, ma la risposta del Besiktas è stata immediata e ha avuto ancora una volta il volto di Vlahovic: al minuto 59 è infatti arrivato il 3-1, dopo una combinazione sulla destra, in cui il pallone è rimasto a disposizione del serbo al centro dell'area, che con un mancino di prima intenzione ha battuto il portiere avversario.
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Sette minuti più tardi, al 66', Vlahovic ha completato la sua tripletta, con un pallone deviato dalla difesa che è finito sui suoi piedi all'interno dell'area: il numero 28 del Besiktas ha cosi trovato il tocco vincente, firmando il quarto gol dei suoi e il terzo personale. Tre reti in 23 minuti e pallone portato a casa. Il resto è poi diventato una festa: Fakili al 73' e Murillo all'83 hanno completato il 6-2.

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Vlahovic ne fa tre...quasi cinque anni dopo!

La tripletta ha anche un peso particolare nella carriera di Vlahovic: l'ultima era infatti arrivata addirittura il 31 ottobre 2021, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina di Vincenzo Italiano, realizzando in quell'occasione tutti e tre i gol nel 3-0 contro lo Spezia. Da quella giornata, sono trascorsi 1765 giorni, quasi cinque anni: un'attesa lunghissima, interrotta proprio con Italiano in panchina. Un curioso filo conduttore che rende ancora più significativo il ritorno del bomber serbo.

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