L'ex-Juve torna in grande stile e firma tre gol in 23 minuti con il Besiktas e regala spettacolo ai suoi nuovi tifosi: i turchi demoliscono il Corum
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Dusan Vlahovic scende in campo in Turchia e conquista già il Besiktas: contro il Corum arriva la prima tripletta che vale il 6-2 e segna il ritorno del serbo ai grandi numeri dopo anni di digiuno.
Vlahovic trascina il Besiktas: è 6-2Alla sua prima gara da titolare in campionato con la maglia del Besiktas, Vlahovic ha impiegato un tempo per entrare nella partita: dopo il vantaggio firmato da Cerny al 9', il serbo ha trovato il primo gol con la nuova maglia al 43', trasformando con freddezza un calcio di rigore e portando i padroni di casa sul 2-0 all'intervallo. Il Corum ha provato a riaprire la sfida in avvio di ripresa, accorciando le distanze con Diomande, ma la risposta del Besiktas è stata immediata e ha avuto ancora una volta il volto di Vlahovic: al minuto 59 è infatti arrivato il 3-1, dopo una combinazione sulla destra, in cui il pallone è rimasto a disposizione del serbo al centro dell'area, che con un mancino di prima intenzione ha battuto il portiere avversario.
Sette minuti più tardi, al 66', Vlahovic ha completato la sua tripletta, con un pallone deviato dalla difesa che è finito sui suoi piedi all'interno dell'area: il numero 28 del Besiktas ha cosi trovato il tocco vincente, firmando il quarto gol dei suoi e il terzo personale. Tre reti in 23 minuti e pallone portato a casa. Il resto è poi diventato una festa: Fakili al 73' e Murillo all'83 hanno completato il 6-2.
Vlahovic ne fa tre...quasi cinque anni dopo!La tripletta ha anche un peso particolare nella carriera di Vlahovic: l'ultima era infatti arrivata addirittura il 31 ottobre 2021, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina di Vincenzo Italiano, realizzando in quell'occasione tutti e tre i gol nel 3-0 contro lo Spezia. Da quella giornata, sono trascorsi 1765 giorni, quasi cinque anni: un'attesa lunghissima, interrotta proprio con Italiano in panchina. Un curioso filo conduttore che rende ancora più significativo il ritorno del bomber serbo.
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