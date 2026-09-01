Dusan Vlahovic scende in campo in Turchia e conquista già il Besiktas: contro il Corum arriva la prima tripletta che vale il 6-2 e segna il ritorno del serbo ai grandi numeri dopo anni di digiuno.

Vlahovic trascina il Besiktas: è 6-2

Alla sua prima gara da titolare in campionato con la maglia delha impiegato un tempo per entrare nella partita: dopo il vantaggio firmato daal 9', il serbo ha trovato ilcon la nuova maglia al 43', trasformando con freddezza une portando i padroni di casa sul 2-0 all'intervallo. Ilha provato a riaprire la sfida in avvio di ripresa,le distanze con Diomande, ma la risposta del Besiktas è stata immediata e ha avuto ancora una volta il volto di: al minuto 59 è infatti arrivato il, dopo una combinazione sulla destra, in cui il pallone è rimasto a disposizione del serbo al centro dell'area, che con undi prima intenzione ha battuto il portiere avversario.

Sette minuti più tardi, al 66', Vlahovic ha completato la sua tripletta, con un pallone deviato dalla difesa che è finito sui suoi piedi all'interno dell'area: il numero 28 del Besiktas ha cosi trovato il tocco vincente, firmando il quarto gol dei suoi e il terzo personale. Tre reti in 23 minuti e pallone portato a casa. Il resto è poi diventato una festa: Fakili al 73' e Murillo all'83 hanno completato il 6-2.

ISTANBUL, TURCHIA - 30 AGOSTO: Dusan Vlahovic di Besiktas festeggia con il suo compagno di squadra Tiago Djalo dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Super League turca 2026/27 tra Besiktas JK e Corum FK al Tupras Stadium il 30 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Vlahovic ne fa tre...quasi cinque anni dopo!

Laha anche un peso particolare nella carriera di: l'ultima era infatti arrivata addirittura il, quando vestiva ancora la maglia delladi, realizzando in quell'occasione tutti e tre i gol nel 3-0 contro lo. Da quella giornata, sono trascorsii, quasi cinque anni: un'attesa lunghissima, interrotta proprio conin panchina. Un curioso filo conduttore che rende ancora piùil ritorno del bomber serbo.