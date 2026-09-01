Cosa ci dicono le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend sulle possibili protagoniste e sorprese della nuova stagione del campionato inglese
Il City se la ride ancora: tutti pazzi per il nuovo look di Haaland
Con il monday night disputato dai campioni in carica dell'Arsenal è finito il secondo turno della nuova stagione di Premier League. Gunners e City continuano a guidare il campionato insieme al Chelsea e alla sorpresa Hull City, mentre De Zerbi ed Emery sono ancora alla ricerca del primo punto. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.
Premier League, nessun problema per il City e il Liverpool non ingranaIl secondo turno del campionato inglese si è aperto il venerdì sera con la prova molto convincente del Manchester City di Maresca che ha rifilato un 4-1 al Crystal Palace in trasferta. Decisive le doppiette di Cherki e di Haaland con il suo nuovo look. Citizens che così si trovano a punteggio pieno dopo due gare. Manca invece ancora la vittoria al nuovo Liverpool targato Iraola, che contro il Nottingham Forest ha raccolto il secondo pareggio stagionale per 2-2 e sempre in rimonta nei minuti finali.
La domenica pomeriggio ha poi visto lo scontro diretto tra le due neopromosse Coventry e Hull City. Con la vittoria per 0-1, i Tigers si portano a sorpresa in vetta a punteggio pieno e lasciano a 0 punti gli avversari. Nel turno delle 16 sono infine scesi in campo Bournemouth ed Everton che hanno pareggiato 1-1. Al vantaggio delle Cherries con Scott ha risposto al 91esimo capitan Tarkowski. Ha chiuso la giornata di sabato il posticipo tra Tottenham e Newcastle, terminato 0-2. A De Zerbi serve ancora molto lavoro da fare per trovare la forma migliore.
Il Chelsea diverte, mentre l'Arsenal è sempre più cinicoLa domenica ha regalato moltissimi gol, 15 in totale in sole 3 partite. Il Sunderland ha trovato i primi punti di stagione vincendo 1-0 con il Fulham, che rimane a quota 0. In contemporanea hanno giocato Chelsea-Brighton, gara terminata con uno scoppiettante 4-3 per gli uomini di Xabi Alonso che subiscono sì tante reti, ma riescono sempre a farne una in più fino ad ora. Ancora in gol un Palmer ritrovato.
In serata è stato il turno del Manchester United che dopo la figuraccia con l'Hull City ha trovato i primi tre punti vincendo 5-2 con l'Ipswich. Protagonista assoluto Bruno Fernandes, autore di una tripletta. Il secondo turno di Premier si è poi chiuso il lunedì sera con il big match tra Aston Villa e Arsenal, vinto dalla squadra di Arteta per 0-1. I Gunners volano in vetta a punteggio pieno, mentre i Villans rimangono fermi a 0 punti.
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