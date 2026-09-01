Con il monday night disputato dai campioni in carica dell'Arsenal è finito il secondo turno della nuova stagione di Premier League. Gunners e City continuano a guidare il campionato insieme al Chelsea e alla sorpresa Hull City, mentre De Zerbi ed Emery sono ancora alla ricerca del primo punto. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.

Premier League, nessun problema per il City e il Liverpool non ingrana

Il secondo turno del campionato inglese si è aperto il venerdì sera con la prova molto convincente deldi Maresca che ha rifilato un 4-1 al Crystal Palace in trasferta. Decisive le doppiette di Cherki e dicon il suo nuovo look. Citizens che così si trovano a punteggio pieno dopo due gare. Manca invece ancora la vittoria al nuovotargato Iraola, che contro il Nottingham Forest ha raccolto ile sempre in rimonta nei minuti finali.

La domenica pomeriggio ha poi visto lo scontro diretto tra le due neopromosse Coventry e Hull City. Con la vittoria per 0-1, i Tigers si portano a sorpresa in vetta a punteggio pieno e lasciano a 0 punti gli avversari. Nel turno delle 16 sono infine scesi in campo Bournemouth ed Everton che hanno pareggiato 1-1. Al vantaggio delle Cherries con Scott ha risposto al 91esimo capitan Tarkowski. Ha chiuso la giornata di sabato il posticipo tra Tottenham e Newcastle, terminato 0-2. A De Zerbi serve ancora molto lavoro da fare per trovare la forma migliore.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 28: Erling Haaland del Manchester City segna il quarto gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Manchester City a Selhurst Park il 28 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Il Chelsea diverte, mentre l'Arsenal è sempre più cinico

La domenica ha regalato moltissimi gol,. Il Sunderland ha trovato i primi punti di stagione vincendo 1-0 con il Fulham, che rimane a quota 0. In contemporanea hanno giocato-Brighton, gara terminata con uno scoppiettante 4-3 per gli uomini di Xabi Alonso che subiscono sì tante reti, ma riescono sempre a farne una in più fino ad ora. Ancora in gol un Palmer ritrovato.

MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 30: Bruno Fernandes del Manchester United ringrazia i tifosi dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town a Old Trafford il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

In serata è stato il turno del Manchester United che dopo la figuraccia con l'Hull City ha trovato i primi tre punti vincendo 5-2 con l'Ipswich. Protagonista assoluto Bruno Fernandes, autore di una tripletta. Il secondo turno di Premier si è poi chiuso il lunedì sera con il big match tra Aston Villa e Arsenal, vinto dalla squadra di Arteta per 0-1. I Gunners volano in vetta a punteggio pieno, mentre i Villans rimangono fermi a 0 punti.