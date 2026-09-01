L'attaccante interviene sulla trattativa per il ritorno all'Everton e rivendica il diritto di scegliere personalmente la propria destinazione
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Il futuro di Richarlison è diventato uno dei casi più spinosi e delicati delle ultime ore del mercato inglese. Il brasiliano, ha però deciso di uscire allo scoperto con un messaggio durissimo, mentre la trattativa tra Tottenham ed Everton rischia a questo punto di saltare.
Richarlison: "Deciderò io il mio futuro"L'attaccante brasiliano ha affidato ai social la propria posizione, contestando con un lungo messaggio soprattutto il modo in cui è stata gestita la vicenda. Dopo anni complicati, Richarlison ha chiarito di non voler più lasciare che siano altri a prendere decisioni sulla mia carriera: "Mai più nessuno deciderà il futuro al posto mio", ha scritto il brasiliano, spiegando di aver attraversato momenti difficili a causa delle decisioni prese altrui.
Ha poi aggiunto un messaggio ancora più netto: "Pressioni, minacce e ritorsioni non mi spaventano". L'attaccante sceglie anche di fare chiarezza sulla volontà di lasciare il Tottenham, spiegando: "Ho sempre fatto capire con chiarezza che una mia partenza sarebbe dovuta essere positiva anche per il mio club. Altrimenti, non l'avrei mai accettata, cosi come non l'ho accettata quando qui le cose andavano male e avevano bisogno di me. Io sono rimasto e ho dato la mia vita per questa squadra", ha dichiarato Richarlison, concludendo: "Spero quindi che la mia situazione venga trattata con lo stesso rispetto che ho sempre avuto per gli Spurs".
Il ritorno all'Everton resta possibile?Le dichiarazioni arrivano nel pieno della trattativa per un possibile ritorno all'Everton, club nel quale Richarlison ha vissuto uno periodi migliori della sua carriera, ma la volontà del giocatore spesso non basta. Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, la negoziazione tra Tottenham ed Everton si sarebbe complicata per questioni economiche, con Richarlison che ha però comunque confermato il proprio desiderio: "Se Spurs ed Everton raggiungeranno un accordo, tornerò nel club che amo", ha detto il brasiliano, sottolineando però che il trasferimento dovrà essere positivo anche per la propria squadra, ricordando di essere sotto contratto con gli Spurs e di essere pronto a rispettare i propri impegni: "Sono sotto contratto con il Tottenham e resterò a disposizione del club", ha concluso Richarlison.
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