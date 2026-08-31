Enzo Fernández-Manchester City: ci siamo! La trattativa tra i Citizens e il Chelsea sembrerebbe alle battute finali: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club di Enzo Maresca sarebbe pronto ad offrire 140 milioni più bonus per aggiudicarsi il centrocampista. La società pare abbia individuato nel vice-campione del Mondo uno degli uomini attraverso cui costruire il proprio centrocampo.

Dal Chelsea ai rivali del City: un trasferimento epocale

Enzo Fernández è arrivato al Chelsea direttamente dal Benfica per la cifra record di 121 milioni di euro, corrispondente al valore della sua clausola rescissoria. Con i Blues ha collezionato 120 presenze realizzando 19 gol e fornendo 15 assist. Il centrocampista è diventato un perno fondamentale nello scacchiere della squadra londinese, distinguendosi per la sua tenacia e determinazione.

Londra, Inghilterra – 15 agosto 2026: Enzo Fernández del Chelsea reagisce durante l’amichevole pre-campionato tra Chelsea e Real Sociedad, disputata a Stamford Bridge. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, l'accordo con il giocatore sarebbe già stato trovato, con un contratto che lo vedrà legato ai Citizens per 5 anni, con opzione per prolungarlo di un altro anno. La sensazione è che alla fine questo traferimento sarà fatto, salvo clamorosi colpi di scena. L'uscita di Enzo Fernández era diventata sempre più concreta negli ultimi giorni. L'argentino non era stato convocato nelle ultime uscite, e parallelamente, la trattativa con il Manchester City ha continuato a fare passi avanti. Il Chelsea sarebbe già alla ricerca di un nuovo giocatore per ricoprire il vuoto che lascerebbe Enzo; secondo le ultime indiscerzioni i Blues starebbero pensando a Konè della Roma.

Il club di Enzo Maresca, invece, è pronto a investire una cifra enorme per assicurarsi le prestazioni di un giocatore ancora nel pieno della sua maturità: infatti, l'argentino è reduce da numeri fantastici: 15 gol e 7 assist in 54 presenze. In questo modo, anche se con caratteristiche completamente diverse, i Citizens potrebbero colmare il vuoto lasciato da Rodri.

🚨🇦🇷 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔: Enzo Fernandez es NUEVO JUGADOR del Manchester City. El jugador llegará por una tarifa final de £120M + variables. Firmaria por 5 temporadas con un año adicional hasta el 2033. Ya se encuentra en revisiones medicas. [Edu Burgos] pic.twitter.com/KSidpAwcgA — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 31, 2026

Qualità e quantità: come cambierebbero i Citizens con Enzo Fernández?

Enzo Fernández cambierebbe del tutto, o quasi, la struttura del centrocampo del Manchester City. Dopo l'acquisto di Bouaddi dal Lille, Enzo Maresca averebbe a disposizione altre caratteristiche che sposerebbero perfettamente le sue idee di gioco. L'argentino, infatti, offre un'interpretazione diversa del ruolo rispetto agli altri componenti: alla sua enorme qualità tecnica abbina anche grande determinazione e tenacia nella riconquista del possesso palla, oltre ad essere fatale anche in zona offensiva.

L'arrivo di

Londra, Inghilterra – 19 maggio 2026: Enzo Fernández del Chelsea festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur, disputata a Stamford Bridge.(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Sostanzialmente l'ex Benfica non andrebbe solo a colmare il vuoto lasciato da Rodri, ma aggiungerebbe alla mediana dei Blues diverse caratteristiche. Per il nuovo progetto del City sarebbe un vero e proprio investimento sia per il presente che per il futuro: un centrocampista duttile, con numeri offensivi importanti e margini di miglioramento. I Citizens sono pronti a recapitare la propria offerta da 140 milioni più bonus: sarà quella giusta?