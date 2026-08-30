Esordio vittorioso del "Dibu" Martinez con il Chelsea. I blues infatti si sono imposti per 4-3 sul Brighton, al termine di una gara piena di gol ed emozioni. Dopo il fischio finale, il portiere ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk del suo esordio.

Dibu Martinez: "Prima di venire al Chelsea, ho parlato con Cech"

LONDRA, INGHILTERRA – 30 AGOSTO: Emiliano Martinez del Chelsea tenta un intervento in parata sotto la pressione di Mats Wieffer del Brighton & Hove Albion durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Brighton & Hove Albion, disputata allo Stamford Bridge il 30 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Dopo 7 anni all'Aston Villa, Emiliano "El Dibu" Martinez è approdato al Chelsea. Il portiere argentino è arrivato alla corte di Xabi Alonso e l'allenatore spagnolo non ci ha pensato due volte nello schierarlo titolare a pochi giorni dal suo acquisto. Il club londinese ha battuto 4-3 il Brighton, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva - dopo il successo esterno contro il Fulham. Al termine della gara, proprio l'ex campione del mondo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sports Uk, parlando del suo arrivo al Chelsea e della prima vittoria in maglia blue.

Il portiere ex Arsenal ha aperto sottolineando la grandezza del Chelsea: "Ho parlato con due leggende del Chelsea come John Terry e Petr Cech. So quanto sia grande questo club e quali siano i nostri obiettivi per questa stagione. Sono venuto qui per dare una mano". Il portiere ha proseguito ricordando il suo passato recente, ma anche con un'obiettivo per il futuro: "Ho trascorso sette anni straordinari all'Aston Villa. Ora sono arrivato qui per mettermi in gioco e per provare a vincere la Premier League".

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Se l'obiettivo è la Premier,. La vittoria contro il Brighton è arrivata in maniera sofferta però, ma per il Dibu una vittoria resta sempre una vittoria. ". Mancano 36 partite e si gioca una settimana dopo l'altra". L'argentino ha concluso dichiarando che sarà fondamentale diventare più cinici sottoporta, ma anche più sicuri in difesa: "Abbiamo avuto molte occasioni per chiudere la partita;hanno avuto le palle gol per ipotecare il risultato.".