"Al Chelsea per vincere la Premier League": le parole di Dibu Martinez dopo il successo del Chelsea ai danni del Brighton
Argentina, il Dibu Martinez piazza la 'barriera' prima del capolavoro di Lo Celso
Esordio vittorioso del "Dibu" Martinez con il Chelsea. I blues infatti si sono imposti per 4-3 sul Brighton, al termine di una gara piena di gol ed emozioni. Dopo il fischio finale, il portiere ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk del suo esordio.
Dibu Martinez: "Prima di venire al Chelsea, ho parlato con Cech"
Dopo 7 anni all'Aston Villa, Emiliano "El Dibu" Martinez è approdato al Chelsea. Il portiere argentino è arrivato alla corte di Xabi Alonso e l'allenatore spagnolo non ci ha pensato due volte nello schierarlo titolare a pochi giorni dal suo acquisto. Il club londinese ha battuto 4-3 il Brighton, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva - dopo il successo esterno contro il Fulham. Al termine della gara, proprio l'ex campione del mondo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sports Uk, parlando del suo arrivo al Chelsea e della prima vittoria in maglia blue.
Il portiere ex Arsenal ha aperto sottolineando la grandezza del Chelsea: "Ho parlato con due leggende del Chelsea come John Terry e Petr Cech. So quanto sia grande questo club e quali siano i nostri obiettivi per questa stagione. Sono venuto qui per dare una mano". Il portiere ha proseguito ricordando il suo passato recente, ma anche con un'obiettivo per il futuro: "Ho trascorso sette anni straordinari all'Aston Villa. Ora sono arrivato qui per mettermi in gioco e per provare a vincere la Premier League".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA