La sfida di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham si fa tutta in salita per il tecnico azzurro: 2 sconfitte nelle prime due giornate e ultimo posto a quota 0 zero. Come se non bastasse, in campionato gli Spurs non sono ancora riusciti a trovare la via della rete mentre i gol incassati sono già 5, 3 contro il Brentford e 2 contro il Newcastle. Tutto questo, come ricordiamo, con dietro un calciomercato fatto di grandi investimenti ma che non sta portando i risultati sperati. Le parole rilasciate dallo stesso De Zerbi al termine della sfida contro i Magpies non lasciano spazio ad interpretazioni.

Tottenham, De Zerbi: "Mi dispiace per i tifosi. Ho fiducia nelle qualità dei miei giocatori"

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Una campagna acquisti da quasio, che ha portato in casa Spurs, tra gli altri, Sandroe Omar. Risultato: 2 sconfitte nelle prime due giornate e ancora nessuna rete realizzata in Premier League. Non era certo questo l'inizio di stagione che si aspettavano De Zerbi e i tifosi del. Il KO casalingo di ieri pomeriggio contro il(0-2) sta facendo tornare in casa Spurs i fantasmi delle ultime stagioni. Un incubo dal quale sembra impossibile uscirne, eppure i giocatori ci sono. Che cosa manca, dunque, a questa squadra per tornare a vincere?.Al termine della partita contro i Magpies, De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa spiegando che dietro questo inizio deludente c'è un problema diverso da quello tattico: "Il problema più grande è trovare la mentalità giusta, perché non puoi comprarla sul mercato dei trasferimenti - ha dichiarato l'ex allenatore del Marsiglia - Sono deluso dal risultato e dispiaciuto per i tifosi, perché dopo due sconfitte alcuni possono pensare che sia la stessa storia delle due stagioni precedenti. Non ho alcun dubbio sul fatto che non sia così".

BRENTFORD, INGHILTERRA - 22 AGOSTO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Tottenham Hotspur al Gtech Community Stadium, il 22 agosto 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Il Tottenham tornerà in campo sabato 5 settembre contro il Nottingham Forest, reduce dal buon pareggio contro il Liverpool (2-2). Una partita che ha già l'aria di un esame di maturità per iniziare a risalire: "Ho piena fiducia nelle qualità dei miei giocatori. La cosa migliore da fare è reagire invece di abbatterci", conclude De Zerbi.