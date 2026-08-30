Al Tottenham Hotspurs Stadium il Newcastle si impone 2-0
Il Marsiglia vince in rimonta contro lo Strasburgo: De Zerbi scatenato nello spogliatoio
La sfida di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham si fa tutta in salita per il tecnico azzurro: 2 sconfitte nelle prime due giornate e ultimo posto a quota 0 zero. Come se non bastasse, in campionato gli Spurs non sono ancora riusciti a trovare la via della rete mentre i gol incassati sono già 5, 3 contro il Brentford e 2 contro il Newcastle. Tutto questo, come ricordiamo, con dietro un calciomercato fatto di grandi investimenti ma che non sta portando i risultati sperati. Le parole rilasciate dallo stesso De Zerbi al termine della sfida contro i Magpies non lasciano spazio ad interpretazioni.
Tottenham, De Zerbi: "Mi dispiace per i tifosi. Ho fiducia nelle qualità dei miei giocatori"Una campagna acquisti da quasi 350 milioni di euro, che ha portato in casa Spurs, tra gli altri, Sandro Tonali, Savinho e Omar Marmoush. Risultato: 2 sconfitte nelle prime due giornate e ancora nessuna rete realizzata in Premier League. Non era certo questo l'inizio di stagione che si aspettavano De Zerbi e i tifosi del Tottenham. Il KO casalingo di ieri pomeriggio contro il Newcastle (0-2) sta facendo tornare in casa Spurs i fantasmi delle ultime stagioni. Un incubo dal quale sembra impossibile uscirne, eppure i giocatori ci sono. Che cosa manca, dunque, a questa squadra per tornare a vincere?.
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Il Tottenham tornerà in campo sabato 5 settembre contro il Nottingham Forest, reduce dal buon pareggio contro il Liverpool (2-2). Una partita che ha già l'aria di un esame di maturità per iniziare a risalire: "Ho piena fiducia nelle qualità dei miei giocatori. La cosa migliore da fare è reagire invece di abbatterci", conclude De Zerbi.
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