Prima allo Stadium, prima vittoria. Luciano Spalletti non poteva sognare avvio migliore, o forse si, in questa nuova Serie A. Dopo l'1-0 a Frosinone la Juventus aveva lanciato dei buoni segnali ma oggi sono arrivate delle risposte importantissime. Il Parma invece arrivava da un esordio molto diverso (sconfitta 0-1 in casa contro il Cagliari) e da un mercato che ha visto uscire alcuni tra i giocatori più importanti della rosa, costringendo Cuesta a inserire subito calciatori che ancora devono ambientarsi nel nostro campionato.

Juventus-Parma 2-0, i meno attesi la decidono: Nico Gonzalez e Koopmeiners

Il primo tempo della partita ha visto gli uomini di Spalletti, ma le poche verticalizzazioni e qualche errore nella trequarti avversaria hanno permesso al Parma di mantenere il risultato sulloe soprattutto la situazione. Soloha dato l'impressione di essere sempre sul pezzo, saltando varie volte l'uomo mettendo però la palla al centro dell'area, dovespesso era assente poiché tendeva principalmente ad allargarsi. Buone giocate anche da parte di Boga, che però evidenziano sempre di più il bisogno di

TORINO, ITALIA - 29 AGOSTO: Francisco Conceição della Juventus viene contrastato da Emanuele Valeri del Parma durante la partita di Serie A tra Juventus e Parma Calcio all'Allianz Stadium il 29 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Nel secondo tempo la Juventus è entrata in modo completamente diverso, più offensiva e con un Douglas Luiz quasi perfetto nell'impostazione del gioco e nel mettere fuori giri gli avversari, nonostante l'ottima presenza sia di Mandela Keita che di Bernabé. Soprattutto il belga ha mostrato le sue qualità, terminando la gara con il 93% di passaggi realizzati, 2 palle recuperate, una intercettazione e l'80% di uno contro uno vinti. Anche il Parma ha creato qualche occasione concreta nonostante il dominio Juve, una in particolare ha permesso a Guglielmo Vicario di presentarsi al nuovo tifo grazie a una parata su un tiro di testa dalla breve distanza dell'attaccante avversario.

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A cambiare la partita però ci hanno pensato due uomini dalla panchina, i meno aspettati di tutti:. L'argentino è entrato benissimo in partita, rischiandoma venendo fermato da un ottimo Corvi, punendolo però pochi minuti dopo grazie a un tiro deviato da fuori area (due contando quello iniziale finito sul primo palo). Nel frattempoma a chiudere la partita è stato Koopmeiners con una sassata rasoterra al secondo palo, che ha ricordato vagamente

La Juventus quindi, per ora, conferma le aspettative con 2 vittorie nelle prime 2, con il primo big match domenica prossima contro il Milan di Amorim (2 vittorie su 2 anche per loro). Il Parma invece resta a quota 0 punti, con la speranza di trovare la prima vittoria contro un'abbordabile Monza al Tardini.