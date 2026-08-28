Tra gli incontri che si disputeranno nella giornata di domani figura anche quello che metterà di fronte la Juventus ed il Parma. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della seconda giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso l'Allianz Stadium. Quando si pensa a questa partita, in molti torneranno indietro coi ricordi dato che, in diverse occasioni, bianconeri e gialloblù si sono contese dei titoli affrontandosi in varie finali.

Tutte le finali in cui Juventus e Parma si sono affrontate

Nel corso della loro storia, la Vecchia Signora ed i Crociati hanno giocato contro in sei atti conclusivi di tre competizioni differenti. La prima finale tra i due club è stata quella die risale a trentaquattro anni fa, quindi alla stagione. In quegli anni, l'atto conclusivo del torneo nazionale era. Nella prima partita, giocata ilallo Stadio delle Alpi, la Juve ha vinto grazie alla rete di. Una settimana dopo, al Tardini, i gialloblù hanno vinto per la prima volta la coppa grazie ai gol di

Milano, Italia - 17 maggio 1995: L'attaccante del Parma Faustino Asprilla (al centro) tenuto dai compagni di squadra Fernando Couto e Massimo Crippa (dc) dopo la finale di ritorno della Coppa UEFA tra Parma e Juventus a San Siro. (Foto di Clive Brunskill/Allsport/Getty Images)

Tre stagioni più tardi, invece, le due squadre si sono contese ben due trofei. Infatti, nel mese di maggio del 1995 Juve e Parma hanno dato vita ad una finale tutta italiana in Coppa UEFA, vale a dire l'attuale Europa League. All'andata, la squadra dell'Emilia Romagna ha vinto grazie al gol di Dino Baggio al 5', mentre il ritorno disputato a San Siro è terminato 1-1: Vialli per i bianconeri e di nuovo Baggio per i gialloblù. Con questo risultato, il Parma ha portato la coppa a casa. Un mese dopo, invece, c'è stata la doppia finale di Coppa Italia e stavolta ha avuto la meglio la Juve. La Vecchia Signora ha vinto 1-0 l'andata con rete di Porrini, che ha segnato anche nel match di ritorno finito 0-2 col secondo gol firmato Ravanelli.

Torino, Italia - 17 gennaio 1996: Il giocatore della Juventus Michelangelo Rampulla festeggia la vittoria della Supercoppa Italiana dopo Juventus - Parma. (Photo by Juventus FC - Archive/Juventus FC via Getty Images)

Nel gennaio 1996, le due squadre si sono affrontate in occasione della finale di Supercoppa Italiana. Grazie alla rete di Vialli al 33', la Juventus ha vinto l'incontro giocato, tra l'altro, in dieci uomini per la maggior parte del tempo a causa dell'espulsione del portiere Angelo Peruzzi al 39'. Pochi secondi dopo ha fatto il suo ingresso in campo Michelangelo Rampulla al posto di Alessandro Del Piero. Le ultime due finali tra bianconeri e gialloblù hanno avuto luogo nel 2002. Prima quella di Coppa Italia conclusa col successo del Parma. I Crociati, dopo aver perso 2-1 all'andata, ha vinto 1-0 al ritorno e ha conquistato il titolo grazie alla regola del gol in trasferta. L'altra è stata quella della Supercoppa nazionalità con la Juve che ha vinto 2-1 grazie alla doppietta di Del Piero.