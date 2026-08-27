Il Parma torna protagonista sul mercato per rinforzare l'attacco. Interesse per Zeballos del Boca Juniors
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Il Parma incassa una dolorosa sconfitta per 1-0 contro il Cagliari nel match di esordio e corre subito ai ripari sul fronte calciomercato. La dirigenza gialloblù desidera consegnare nuovi e freschi rinforzi offensivi al tecnico Carlos Cuesta per affrontare al meglio la lunga stagione. Secondo le indiscrezioni lanciate nelle ultime ore dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'ultima affascinante idea per l'attacco ducale porta il nome di Exequiel Zeballos. L'ala destra di proprietà del Boca Juniors possiede un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026. Gli emissari emiliani intensificano i contatti proprio in questi frangenti e cercano la mossa vincente per strappare un'apertura definitiva al club sudamericano.
I numeri del talento e l'accordo sfumato in azzurroIl promettente talento classe 2002 compie l'intera trafila nel settore giovanile degli Xeneizes e conquista gradualmente il suo spazio fino al debutto in Prima Squadra. Durante il 2026, l'esterno offensivo colleziona tredici presenze complessive, arricchendo il suo personale tabellino con una rete e tre assist decisivi per i compagni. Il portale di Gianluca Di Marzio svela inoltre un clamoroso retroscena di mercato legato proprio al calciatore argentino. Il Napoli, infatti, aveva bloccato virtualmente il ragazzo all'inizio dell'attuale sessione estiva, ma la dirigenza partenopea non ha mai trovato l'accordo finale per la chiusura effettiva dell'operazione.
La rottura totale e l'occasione d'oro per i ducaliQuesta fase di forte stallo genera una spaccatura insanabile tra il giocatore e la prestigiosa società di appartenenza. L'esterno sudamericano prende una decisione netta e sceglie di non rinnovare il proprio vincolo contrattuale, in scadenza al termine del mese di dicembre.
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