Il Parma incassa una dolorosa sconfitta per 1-0 contro il Cagliari nel match di esordio e corre subito ai ripari sul fronte calciomercato. La dirigenza gialloblù desidera consegnare nuovi e freschi rinforzi offensivi al tecnico Carlos Cuesta per affrontare al meglio la lunga stagione. Secondo le indiscrezioni lanciate nelle ultime ore dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'ultima affascinante idea per l'attacco ducale porta il nome di Exequiel Zeballos. L'ala destra di proprietà del Boca Juniors possiede un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026. Gli emissari emiliani intensificano i contatti proprio in questi frangenti e cercano la mossa vincente per strappare un'apertura definitiva al club sudamericano.

I numeri del talento e l'accordo sfumato in azzurro

Il promettenteclasse 2002 compie l'intera trafila neldegli Xeneizes e conquista gradualmente il suo spazio fino alin Prima Squadra. Durante il 2026, l'esterno offensivo colleziona tredici presenze complessive, arricchendo il suo personale tabellino cone tre assist decisivi per i compagni. Il portale disvela inoltre un clamorosodi mercato legato proprio al calciatore argentino. Il, infatti, avevavirtualmente il ragazzo all'inizio dell'attuale sessione estiva, ma la dirigenza partenopea non ha mai trovato l'accordo finale per laeffettiva dell'operazione.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 14 APRILE: Exequiel Zeballos del Boca Juniors corre con la palla durante una partita del gruppo D della Copa CONMEBOL Libertadores 2026 tra Boca Juniors e Barcelona SC all'Estadio Alberto J. Armando il 14 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La rottura totale e l'occasione d'oro per i ducali

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Questa fase di fortegenera unainsanabile tra il giocatore e la prestigiosadi appartenenza. L'esterno sudamericano prende unanetta e sceglie di nonil proprio vincolo contrattuale, in scadenza al termine del mese di dicembre.Come racconta puntualmente Gianluca, la dirigenza del Boca Juniors reagisce duramente a questo categoricoe mette il calciatore definitivamente. Ilfiuta la grandissima occasione a parametro agevolato, sfrutta abilmente questa clamorosa situazione die prepara l'affondo per portare il ragazzo in Italia.