La Juventus, in questa estate caldissima e torrida, torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta all'esordio. Sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, va in scena Juventus-Parma per la seconda giornata di Serie A. La formazione di Luciano Spalletti arriva dall'1-0 conquistato sul campo del Frosinone, mentre i ducali devono reagire alla sconfitta interna contro il Cagliari siglata da Alessandro Romano, con una gran botta di sinistro da fuori area. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? CONSULTA SUBITO LE DIRETTE DI BET365

Il divario tecnico tra le due rose e il fattore campo rendono inevitabilmente la Juventus favorita. I bianconeri hanno già dimostrato a Frosinone una discreta solidità difensiva, ma dovranno essere più concreti quando avranno la possibilità di chiudere la partita. Il Parma, al contrario, arriva allo Stadium con la necessità di limitare gli errori e sfruttare al massimo le poche occasioni che potrebbe riuscire a costruire. ESPLORA LE DIRETTE SPORTIVE PRESENTI SU GOLDBET, VERIFICA GLI APPUNTAMENTI LIVE NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure CONSULTA VINCITÙ PER CONTROLLARE GLI EVENTI DISPONIBILI IN PROGRAMMA.

Juventus-Parma dove vederla in TV

Juventus-Parma sarà disputata sabato 29 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, che consentirà agli abbonati di seguirla attraverso l'app su smart TV e dispositivi compatibili oppure direttamente in streaming. Juventus-Parma non rientra invece tra le tre gare della seconda giornata trasmesse da Sky. Per il racconto della partita, DAZN ha scelto Edoardo Testoni alla telecronaca, affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

PERTH, AUSTRALIA - 8 AGOSTO: Francisco Conceicao della Juventus passa il pallone durante la partita tra Juventus e FC Internazionale, disputata all’Optus Stadium l’8 agosto 2026 a Perth, Australia. (Foto di Janelle St Pierre/Getty Images)

Juventus, tre punti ma Spalletti vuole di più

La Juventus ha cominciato il campionato nel modo più importante: vincendo. Lo 0-1 ottenuto a Frosinone ha permesso ai bianconeri di portare immediatamente a casa tre punti, anche se la prestazione ha evidenziato ancora diversi aspetti sui quali lavorare. A decidere la partita è stato Bremer, bravo a trovare la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo essere passata in vantaggio, la Juventus ha avuto diverse possibilità per chiudere definitivamente il confronto senza riuscire a concretizzarle.

Proprio questo è uno degli aspetti sui quali Luciano Spalletti ha insistito maggiormente. Il tecnico ha apprezzato la volontà della squadra di sviluppare una propria identità, ma pretende maggiore determinazione nei momenti nei quali bisogna indirizzare definitivamente le partite. In questo contesto Kolo Muani ha deluso fortemente le aspettative, ma la partita contro la squadra di Cuesta potrebbe essere quella ottimale per un rilancio immediato. Contro il Parma il copione potrebbe essere differente. Allo Stadium sarà probabilmente la Juventus a gestire maggiormente il pallone e a dover trovare gli spazi contro una squadra pronta a compattarsi e ripartire.

L'assenza più importante riguarda Kenan Yildiz, costretto a fermarsi a lungo dopo l'infortunio riportato nella prima giornata. La sua indisponibilità obbliga Spalletti a modificare il reparto offensivo e apre spazio alle alternative presenti in rosa. Al centro dell'attacco dovrebbe essere confermato Randal Kolo Muani. Alle sue spalle possono trovare spazio giocatori capaci di muoversi tra le linee, mentre Locatelli e Douglas Luiz rappresentano una soluzione molto probabile per dare equilibrio e qualità alla zona centrale.

Parma, allo Stadium serve una risposta immediata

Il debutto del Parma ha invece lasciato parecchio amaro in bocca. La sconfitta casalinga contro il Cagliari ha impedito alla squadra di Carlos Cuesta di raccogliere punti davanti ai propri tifosi e ha mostrato quanto il nuovo gruppo abbia ancora bisogno di tempo. Il mercato estivo ha modificato profondamente la rosa e il tecnico spagnolo deve trovare nuovi equilibri dopo alcune partenze importanti. Contro il Cagliari non sono comunque mancate le opportunità: il problema principale è stato trasformare la produzione offensiva in occasioni realmente decisive. La sensazione è che la squadra sia ancora fortemente incompleta e priva di qualità.

Cuesta ha chiesto alla squadra di ripartire dall'atteggiamento e dall'intensità mostrati durante alcune fasi della prima giornata. La trasferta di Torino, però, alza immediatamente il livello della difficoltà. Il Parma dovrà probabilmente accettare lunghi momenti senza pallone, mantenendo corte le distanze tra i reparti e cercando di sfruttare rapidamente gli spazi eventualmente concessi dalla Juventus. In attacco El Bilal Touré dovrebbe conservare un ruolo importante, mentre Almqvist e Lontani rappresentano due soluzioni per dare velocità alla manovra. In mezzo al campo la qualità di Bernabé sarà fondamentale per permettere ai ducali di uscire dalla pressione bianconera.

PARMA, ITALIA - 14 AGOSTO: Simone Lontani del Parma Calcio festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Parma Calcio e Catania FC, disputata allo Stadio Ennio Tardini il 14 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le chiavi della partita

La gestione del possesso sarà uno dei temi principali. La Juventus dovrebbe comandare territorialmente, costringendo il Parma a difendere per lunghi tratti nella propria metà campo. Per questo diventerà fondamentale la capacità dei bianconeri di muovere velocemente il pallone. Una circolazione troppo lenta permetterebbe al Parma di mantenere compatte le proprie linee e ridurre gli spazi nella zona centrale.

Un altro elemento decisivo sarà Kolo Muani. Spalletti gli chiede maggiore incisività negli ultimi metri e la sfida contro i ducali rappresenta un'occasione importante per trovare il primo gol stagionale. Il Parma proverà invece a colpire soprattutto nelle transizioni. Se la Juventus porterà molti uomini oltre la linea del pallone, la velocità degli attaccanti di Cuesta potrebbe diventare pericolosa. Da seguire anche il confronto tra Bernabé e il centrocampo juventino. Lo spagnolo è uno dei giocatori con maggiore qualità tecnica nella rosa emiliana: limitare il suo raggio d'azione significherebbe ridurre notevolmente la capacità del Parma di costruire azioni pulite.

Juventus-Parma: data, orario e canali