Sono passati 1043 giorni da quel maledetto Torino-Inter. Quel contrasto a metà campo con Barella il 23 ottobre 2023 è costato a Schuurs un lungo stop: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione aveva fatto pensare ad uno stop tra gli 8-9 mesi ma nuovi problemi fisici al ginocchio hanno allungato l'agonia di ben due anni. Un calvario senza fine quello di Peer Schuurs, culminato poi con la risoluzione del contratto con il club granata. Ieri sera, nella sua nuova avventura con il NEC, il classe '99 ha vissuto qualcosa di veramente magico.

Schuurs, ritorno in campo dopo 3 anni e subito gol: un calcio all'infortunio

Di solito si dice che "3 è il numero perfetto". Ebbene, nel caso di Peer Schuurs lo si può ritenere tale a metà. L'ex giocatore del Torino, ora in forza al, è tornato a calcare un campo di calcio a tre anni da quell'infortunio che lo ha tenuto fermo per tutto questo tempo. È risaputo il fatto che nel calcio gli infortuni fanno parte del gioco ma rimanere fermo per tre anni, per un calciatore, è come vivere un calvario senza fine tanto da pensare di appendere gli scarpini al chiodo.

Peter Schuurs ha deciso di reagire diversamente. Dopo una preparazione durissima, l'olandese è tornato in patria per ricominciare una nuova avventura e l'ha trovata con la maglia del NEC. Anni di sforzi e sacrifici sono stati ripagati nel giro di...3 minuti. Ieri sera la sua squadra era impegnata nella sfida di Eredivisie sul campo del Zwolle. Schuurs ha fatto il suo ingresso in campo al 35' della ripresa, con la sua squadra in vantaggio per 2-1. Tre giri di lancette dell'orologio e all'83' ha siglato il gol, colpo di testa su calcio d'angolo, che ha messo al sicuro il risultato.

TORINO, ITALIA - 15 OTTOBRE: Perr Schuurs del Torino FC viene sfidato da Dusan Vlahovic della Juventus durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino il 15 ottobre 2022 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Un ritorno così difficilmente se lo sarebbe aspettato l'ex Torino. Un ritorno che adesso può essere l'inizio di una nuova carriera. Come ricordiamo, il NEC parteciperà all'Europa League in questa stagione e tra le avversarie ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti. Una sorta di amarcord del derby di Torino.