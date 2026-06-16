Il lungo calvario di Perr Schuurs è finalmente finito. Il difensore olandese è da oggi un nuovo giocatore del NEC. L'ex centrale del Torino ha firmato un contratto triennale. Per il classe '99 non si tratta solo di un ritorno in patria ma soprattutto di un ritorno in campo dopo quasi tre anni. Come ricordiamo, il 27 enne era fermo dall'ottobre del 2023 a causa di un infortunio al ginocchio, ma adesso l'agonia è finalmente alle spalle.

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Perr Schuurs riparte dell'Eredivisie: firmato un triennale con il NEC

Non vede il campo da quasi tre anni ma adesso l'incubo si può dire finito. Perr Schuurs torna in Olanda e riparte dal. L'ex difensore delvede così la luce in fondo al tunnel dopo una lunga agonia di ben tre anni. Reduce dall'infortunio al ginocchio nella sfida contro l'dell'ottobre 2023, l'olandese da quel momento non ha più giocato neanche un minuto, anche a causa di altri ricadute che hanno continuamente rimandato il suo ritorno in campo.

Cresciuto nel settore giovanile del Fortuna Sittard, Schuurs si era messo in evidenza nella seconda divisione olandese prima di conquistare il trasferimento all'Ajax. Con il club di Amsterdam ha collezionato 62 presenze in prima squadra nell'arco di quattro stagioni, prima di approdare in Serie A al Torino. Lo scorso febbraio il suo contratto con i granata è stato risolto dopo il lungo percorso di recupero dall'infortunio, chiudendo la sua avventura in Italia con solo 39 presenze ed una rete.

TORINO, ITALIA - 15 OTTOBRE: Perr Schuurs del Torino FC viene sfidato da Dusan Vlahovic della Juventus durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus allo Stadio Olimpico di Torino il 15 ottobre 2022 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

"Dopo un periodo difficile, sono orgoglioso di guardare avanti e dare tutto per questo club, per i tifosi e per i miei compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare" ha scritto sui propri canali social il classe '99. A commentare l'operazione è stato il direttore dell'area sportiva del NEC, Carlos Aalbers: "Perr sta procedendo bene nel suo percorso di riabilitazione ed è impaziente di tornare in campo. Sappiamo che avrà bisogno ancora di un po' di tempo ma gli daremo tutto lo spazio necessario per completare il recupero nel migliore dei modi".

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