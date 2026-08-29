Dopo il Napoli e in attesa della Roma, oggi a compiere gli anni è la Fiorentina. Il club Viola, fondato nel 1926 dal marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, spegne 100 candeline. La festa inizierà all'Artemio Franchi dove, alle 18:30, arriverà il Frosinone e proseguirà, al triplice fischio, per le vie di Firenze fino alla mezzanotte. Tantissimi i messaggi d'amore e di gioia di figure che hanno reso immortale la storia di uno dei club più riconoscibili, importanti e mediatici del calcio italiano.

I messaggi degli allenatori

, allenatore della Fiorentina dal 2005 al 2010 e nella stagione 2020/21: "Sentimento, amore, la Fiorentina è tutto questo per me.. Rivedere i tuoi ex giocatori è una grande emozione, mentre rivedere tutta la Fiorentina è proprio un sentimento forte. Mi piacerebbe rivedere un pezzo di Franchi sempre".

FLORENCE, ITALY - MAY 26: Cesare Prandelli allenatore del CFC Genoa durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Genoa CFC allo Stadio Artemio Franchi il 26 maggio 2019 a Firenze, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Paolo Vanoli, artefice della salvezza dello scorso anno ha voluto così augurare un buon compleanno alla Fiorentina: "Un orgoglio essere stato una piccola parte della tua grande storia, di questi cento anni di passione viola. Auguri Fiorentina!". Paulo Sousa, tecnico dal 2015 al 2017, ha speso queste belle parole: "Prima di tutto sono orgoglio di essere qua, ho vissuto la città e continuo a farlo quando posso. Ho tanti amici e soprattutto sono felice di aver rivisto calciatori con cui ho lavorato insieme. Abbiamo fatto cose straordinarie, rivivere tutto questo è molto bello. È meraviglioso vedere tanti che come me hanno fatto parecchia strada per essere qua, Firenze ti lascia qualcosa dentro".

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Amore incondizionato

, il primo grande colpo dell'era, ha voluto esprimere il suo affetto così, ai microfoni di Sky Sport: "Per me è un onore essere qui con tutte le persone che hanno fatto parte dei 100 anni del club. Ho tanti ricordi con la Fiorentina, è un piacere essere qui con tanti amici.. Sapevo della passione dei tifosi e l'ho sentita subito. Ho vissuto tante emozioni, a partire dal giorno della mia presentazione al Franchi. Anche la vittoria a San Siro contro il Milan".

FLORENCE, ITALY - MAY 16: Franck Ribery della ACF Fiorentina e Lorenzo Insigne del SSC Napoli durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e SSC Napoli allo Stadio Artemio Franchi il 16 maggio 2021 a Firenze, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Francesco Toldo, portiere dal 1993 al 2001, ha così parlato dei suoi anni con i gigliati: "È un momento speciale, ricordare la miglior parata o gesto sportivo non è il momento. Direi che porto dentro l'amicizia, tanti di noi sono diventati padri eppure ci sentiamo ancora. Oggi è una splendida iniziativa, grazie alla Fiorentina". Anche Nikola Kalinic presente nel pranzo organizzato dalla Fiorentina: "Sono molto felice di essere qui, sono stati tanti i momenti belli passati alla Fiorentina. Inter-Fiorentina 1-4 rimane la più bella, ma ce ne sono state troppe di partite che mi porto dietro. Ho giocato qua il mio calcio migliore, anche grazie a mister Sousa. Abbiamo fatto bene in Europa League e posso dire solo grazie a questa città".