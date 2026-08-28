La Fiorentina cerca una risposta immediata dopo il traumatico esordio in campionato. Fiorentina-Frosinone, sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si sfidano in un match molto interessante e atteso. Entrambe le squadre sono ancora ferme a zero punti, ma arrivano all'appuntamento con sensazioni molto differenti: la formazione di Fabio Grosso deve cancellare il pesantissimo 4-0 subito contro la Roma, mentre i ciociari hanno lasciato indicazioni incoraggianti nonostante la sconfitta di misura contro la Juventus. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il Frosinone ha dimostrato contro la Juventus di poter competere anche contro una formazione tecnicamente superiore e arriva a Firenze senza particolare pressione. La squadra di Alvini può soprattutto creare problemi se riuscirà a recuperare il pallone e attaccare rapidamente gli spazi lasciati dai viola. CONTROLLA GLI EVENTI DISPONIBILI IN DIRETTA SU GOLDBET, CONSULTA IL PALINSESTO CALCISTICO LIVE DI LOTTOMATICA oppure ACCEDI A VINCITÙ E VERIFICA LE PARTITE IN PROGRAMMA.

Dove vedere Fiorentina-Frosinone in TV e streaming

Fiorentina-Frosinone si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi. La partita sarà trasmessa in Italia in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno quindi seguire l'incontro attraverso l'app della piattaforma su smart TV e sui dispositivi compatibili oppure in streaming tramite sito e applicazione DAZN.

Fiorentina, il Franchi per dimenticare l'Olimpico

Peggio di così era difficile cominciare. La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è uscita dall'Olimpico con quattro reti al passivo e soprattutto con la consapevolezza di essere ancora una squadra in costruzione. La rivoluzione estiva ha cambiato profondamente l'organico viola. Diversi giocatori hanno debuttato nella prima giornata e trovare immediatamente automatismi e distanze corrette era probabilmente impossibile. Contro la Roma, però, le difficoltà sono andate oltre il semplice bisogno di conoscersi.

La Fiorentina ha sofferto quando gli avversari hanno aumentato la velocità della manovra e ha concesso troppo spazio negli ultimi metri. La tripletta di Donyell Malen, accompagnata dalle giocate di Paulo Dybala, ha trasformato rapidamente la partita in una serata da dimenticare. Adesso cambia completamente lo scenario. Al Franchi saranno i viola a dover prendere l'iniziativa e questo permetterà a Grosso di capire qualcosa in più sulle capacità della propria squadra di costruire contro un avversario presumibilmente più prudente.

Tra i nuovi arrivati, Franco Mastantuono, Radu Dragusin e Arthur Atta rappresentano alcuni dei giocatori sui quali è stato impostato il nuovo progetto. In attacco Mateo Pellegrino può avere nuovamente una possibilità importante. Resta soprattutto da chiarire la situazione di Moise Kean. Le vicende di mercato che riguardano l'attaccante rendono impossibile la sua presenza e potrebbero portare Grosso a costruire nuovamente l'attacco senza di lui.

FIRENZE, ITALIA - 14 AGOSTO: Luca Ranieri dell’ACF Fiorentina in azione durante la partita di Coppa Italia tra ACF Fiorentina e Benevento Calcio, disputata allo Stadio Artemio Franchi il 14 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Frosinone, il risultato non cancella l'ottimo esordio

Zero punti anche per il Frosinone, ma la prima giornata ha lasciato sensazioni quasi opposte. La formazione di Massimiliano Alvini, appena tornata in Serie A, ha dimostrato contro la Juventus di non voler affrontare il massimo campionato limitandosi esclusivamente a difendere. I ciociari sono rimasti dentro la partita fino alla conclusione e hanno anche sfiorato il pareggio con il colpo di testa di Gabriele Calvani, fermato dalla traversa.

È un segnale importante per una squadra che deve adattarsi rapidamente al salto di categoria. La promozione conquistata attraverso il secondo posto nello scorso campionato di Serie B ha premiato soprattutto la continuità del gruppo e una notevole capacità di raccogliere risultati anche lontano dallo Stirpe. Una caratteristica che potrebbe diventare particolarmente preziosa nella trasferta di Firenze.

Uno dei riferimenti rimane Giacomo Calò, fondamentale nella gestione del pallone e nella creazione delle occasioni. Contro la Juventus ha già mostrato di poter essere determinante anche contro avversari di livello superiore. Resta da monitorare invece Fares Ghedjemis. Le voci di mercato avevano portato alla sua esclusione contro la Juventus, ma Alvini ha successivamente ribadito di considerarlo parte integrante del proprio progetto. La sua eventuale presenza offrirebbe al Frosinone un'ulteriore soluzione per attaccare gli spazi.

Le chiavi della partita

La prima domanda riguarda inevitabilmente la reazione psicologica della Fiorentina. Subire quattro reti alla prima giornata può lasciare conseguenze, ma giocare immediatamente al Franchi offre ai viola l'opportunità di cancellare almeno in parte quanto accaduto a Roma. Fondamentale sarà la capacità della squadra di Grosso di costruire contro un blocco più compatto. Il Frosinone difficilmente concederà gli stessi spazi che la Fiorentina ha trovato in alcune fasi dell'Olimpico e potrebbe scegliere di aspettare per poi verticalizzare rapidamente.

Proprio le transizioni del Frosinone rappresentano uno dei principali pericoli per i padroni di casa. La Fiorentina dovrà necessariamente portare diversi uomini nella metà campo avversaria, ma perdere palloni in zone delicate potrebbe aprire il campo alle ripartenze ciociare. Occhio anche alle palle inattive. Il Frosinone ha già mostrato contro la Juventus di poter creare problemi attraverso il gioco aereo e, in una partita presumibilmente equilibrata, un episodio da calcio piazzato potrebbe assumere un peso enorme.

FROSINONE, ITALIA - 23 AGOSTO: Weston McKennie in azione durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Juventus, disputata allo Stadio Benito Stirpe il 23 agosto 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Fiorentina-Frosinone: data, orario e canali