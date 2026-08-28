Dalle sfide contro Real Madrid, Liverpool, PSG e Manchester City fino alle trasferte più insidiose: ecco chi hanno pescato le italiane in Champions League

Antonino Paradino
FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

Fondato nel 2017, il Sabah conquista il pass per la Champions League: che emozione al triplice fischio

Le avversarie delle italiane in Champions

Inizia la Champions League delle italiane. Dopo il sorteggio di ieri pomeriggio, Inter, Roma, Napoli e Como hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nella fase campionato (o League Phase). Tra grandi sfide, incognite e trasferte complicate, i sorteggi a Montecarlo hanno permesso di dare un primo affresco di quello che potrebbe essere il cammino europeo delle squadre italiane.

Champions League, Italiane

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