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Le avversarie delle italiane in Champions

Inizia la Champions League delle italiane. Dopo il sorteggio di ieri pomeriggio, Inter, Roma, Napoli e Como hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nella fase campionato (o League Phase). Tra grandi sfide, incognite e trasferte complicate, i sorteggi a Montecarlo hanno permesso di dare un primo affresco di quello che potrebbe essere il cammino europeo delle squadre italiane.

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