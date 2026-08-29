Domenica 30 agosto alle 18.30 il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Como per la seconda giornata di Serie A 2026-27. Al primo appuntamento casalingo, i tifosi Azzurri hanno risposto presente, e ci si aspetta uno Stadio Maradona completamente sold out. Entrambe le squadre si sono fatte trovare pronte all'esordio, forti di due rose di alto livello.

Se sul campo è lecito aspettarsi un incontro equilibrato, c'è una sfida parallela che potrebbe riservare altrettante sorprese: quella che si gioca su Instagram. Dopo aver curiosato tra i profili delle due formazioni in campo, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Lariani e Partenopei.

Napoli-Como: Hojlund vs Nico Paz, un attacco virale

Il primo testa a testa è quello tra i profili ufficiali delle due contendenti: da una parte i, calorosi e passionali tanto sugli spalti quanto online; dall'altra ladella stagione appena passata: i suoi seguaci sono, meno rispetto a quelli dei padroni di casa, ma i risultati sportivi e una brillante strategia di marketing suggeriscono che questo numero sia destinato a crescere.

Il gol dell'1-0 di Rasmus Hojlund durante Napoli-Udinese allo stadio Diego Armando Maradona, il 24 maggio 2026. (Foto di SSC Napoli/SSC Napoli)

Il primo guizzo non può che avvenire in attacco: Rasmus Hojlund per il Napoli contro Nico Paz lato Como. A livello di numeri, è il Gen Z argentino ad avere la meglio: i suoi follower sono 3,9 milioni. Un numero degno di un vero enfant prodige, e a dimostrarlo ci sono gli scatti dei festeggiamenti per la qualificazione alla prima Champions League del Como, quelli in cui indossa con orgoglio la maglia albiceleste ma soprattutto il primo post fissato, in cui regge la coppa dalle grandi orecchie, conquistata con il Real Madrid. Tra chi lo segue, spiccano i nomi del capitano dell'Inter, nonché compagno di Nazionale, Lautaro Martinez, compagni di squadra, come Martin Baturina, e persino la modella Alice Campello, compagna di Alvaro Morata; tra i profili seguiti, circa 890, non può mancare il nome di Leo Messi, tra le sorprese spunta invece il profilo di Matias Soulé, quello di Giuliano Simeone e del grande tennista Roger Federer.

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I migliori della prima giornata: De Bruyne e Vergara vs Douvikas e Diao

Antonio Vergara festeggia un gol del Napoli durante l'8ª giornata di UEFA Champions League 2025/26 contro il Chelsea FC allo stadio Diego Armando Maradona, il 28 gennaio 2026. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ma, nell'altra metà campo, nemmenose la cava troppo male. I suoinon gli consentono di vincere questo testa a testa, ma restano una cifra notevole. Dal suo arrivo sotto l'ombra del Vesuvio, il suo feed si è tinto dei colori del Golfo. Proprio alla sua vita nella nuova città di adozione è dedicato un carosello in cui condivide scene di vita quotidiana, tra bagni al mare e un paio di scatti al suo cagnolino. Lo seguono l'ex Inter Christian Eriksen, Marco Carnesecchi dell'Atalanta e persino un campione del mondo: Gianluca Zambrotta. Tra i suoi following, poco meno di 900, ci sono la pop star Zara Larsson, José Mourinho e naturalmente Kevin De Bruyne.

Ma questa è una partita che non prevede un solo MVP. Per la squadra di casa, non si può non menzionare Kevin De Bruyne, con 26,1 milioni di follower e un feed da professionista indiscusso, in cui dominano l'azzurro del Napoli e il rosso della divisa belga. Le uniche digressioni sono dedicate alla compagna e ai tre figli, con cui ha appena trascorso una meritata vacanza tropicale. Numeri decisamente più bassi per Antonio Vergara, 223 mila follower che tuttavia promettono di essere solo l'inizio, e tutto l'entusiasmo di chi non potrebbe essere più entusiasta del club in cui gioca.

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Napoli-Como, chi vince la sfida dei social?

Kevin De Bruyne durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Galles e Belgio al Cardiff City Stadium, il 13 ottobre 2025. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Il Como, invece, cerca di impostare il gioco con, reduce dal gol contro l'Udinese: circa 52.400 follower per lui e un feed dove trovano spazio solo il blu della maglia del Como e la sua giovane moglie. Tra i suoi 664 seguiti, la lingua predominante è sicuramente quella greca, con poche eccezioni, tra cui spicca il presidente Mirwan Suwarso. A dare man forte ai lariani c'è anche"solo" 390 mila follower e un'immagine del profilo presa direttamente dall'anime One Piece. I suoi numeri possono non essere altissimi, ma il suo è decisamente il profilo più interessante di questo incrocio, dove si alternano esultanze, foto di campo, grafiche istituzionali a foto e reel dedicati alla famiglia, ai luoghi dove lo portano le trasferte e al suo Senegal, un segno tipico di chi guarda il mondo con una certa curiosità.

Ma chi si porta a casa la vittoria di questa seconda giornata sui social? I tre punti vanno al Napoli. Il primo posto è solo di De Bruyne, con i suoi impareggiabili 26 milioni di follower. Segue, con distacco, Nico Paz a quota 3,9 milioni, inseguito da Hojlund a 2,4. Menzione speciale per Diao, vincitore indiscusso se si considera l'originalità dei contenuti e la freschezza del suo punto di vista.