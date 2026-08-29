La sfida tra napoletani e comaschi si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower tra Hojlund, Nico Paz, De Bruyne, Diao e gli altri protagonisti
Buona la prima per Max: il Napoli vince a Marassi e fa festa
Domenica 30 agosto alle 18.30 il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Como per la seconda giornata di Serie A 2026-27. Al primo appuntamento casalingo, i tifosi Azzurri hanno risposto presente, e ci si aspetta uno Stadio Maradona completamente sold out. Entrambe le squadre si sono fatte trovare pronte all'esordio, forti di due rose di alto livello.
Se sul campo è lecito aspettarsi un incontro equilibrato, c'è una sfida parallela che potrebbe riservare altrettante sorprese: quella che si gioca su Instagram. Dopo aver curiosato tra i profili delle due formazioni in campo, siamo pronti a rivelare chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Lariani e Partenopei.
Napoli-Como: Hojlund vs Nico Paz, un attacco viraleIl primo testa a testa è quello tra i profili ufficiali delle due contendenti: da una parte i 5,3 milioni follower azzurri, calorosi e passionali tanto sugli spalti quanto online; dall'altra la squadra-rivelazione della stagione appena passata: i suoi seguaci sono 2,2 milioni, meno rispetto a quelli dei padroni di casa, ma i risultati sportivi e una brillante strategia di marketing suggeriscono che questo numero sia destinato a crescere.
Il primo guizzo non può che avvenire in attacco: Rasmus Hojlund per il Napoli contro Nico Paz lato Como. A livello di numeri, è il Gen Z argentino ad avere la meglio: i suoi follower sono 3,9 milioni. Un numero degno di un vero enfant prodige, e a dimostrarlo ci sono gli scatti dei festeggiamenti per la qualificazione alla prima Champions League del Como, quelli in cui indossa con orgoglio la maglia albiceleste ma soprattutto il primo post fissato, in cui regge la coppa dalle grandi orecchie, conquistata con il Real Madrid. Tra chi lo segue, spiccano i nomi del capitano dell'Inter, nonché compagno di Nazionale, Lautaro Martinez, compagni di squadra, come Martin Baturina, e persino la modella Alice Campello, compagna di Alvaro Morata; tra i profili seguiti, circa 890, non può mancare il nome di Leo Messi, tra le sorprese spunta invece il profilo di Matias Soulé, quello di Giuliano Simeone e del grande tennista Roger Federer.
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I migliori della prima giornata: De Bruyne e Vergara vs Douvikas e Diao
Ma questa è una partita che non prevede un solo MVP. Per la squadra di casa, non si può non menzionare Kevin De Bruyne, con 26,1 milioni di follower e un feed da professionista indiscusso, in cui dominano l'azzurro del Napoli e il rosso della divisa belga. Le uniche digressioni sono dedicate alla compagna e ai tre figli, con cui ha appena trascorso una meritata vacanza tropicale. Numeri decisamente più bassi per Antonio Vergara, 223 mila follower che tuttavia promettono di essere solo l'inizio, e tutto l'entusiasmo di chi non potrebbe essere più entusiasta del club in cui gioca.
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Napoli-Como, chi vince la sfida dei social?
Ma chi si porta a casa la vittoria di questa seconda giornata sui social? I tre punti vanno al Napoli. Il primo posto è solo di De Bruyne, con i suoi impareggiabili 26 milioni di follower. Segue, con distacco, Nico Paz a quota 3,9 milioni, inseguito da Hojlund a 2,4. Menzione speciale per Diao, vincitore indiscusso se si considera l'originalità dei contenuti e la freschezza del suo punto di vista.
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