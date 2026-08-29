Il calcio spagnolo è ormai entrato nel vivo con l'inizio della terza giornata. Purtroppo, oltre alle partite disputate, si inizia già a parlare di ciò che succede attorno al rettangolo verde. La Liga ha infatti inviato il proprio report alla RFEF sui cori offensivi e violenti intonati negli stadi, e la lista è già molto lunga. Tra gli obiettivi principali dei tifosi c'è Pedro Sanchez.

Liga, cori contro Sanchez e la Spagna

PECHINO, CINA – 14 aprile 2026: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez parla durante una conferenza stampa dopo il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, il 14 aprile 2026 a Pechino, in Cina. Sánchez è in visita ufficiale di tre giorni in Cina. (Foto di Kevin Frayer/Getty Images).

Tutti ci auguriamo che il passare del tempo porti con sé una maturità. E questa speranza si estende anche a ciò che accade intorno al calcio. In un mondo ideale, lo stadio dovrebbe essere un posto di sport e condivisione. Ma non viviamo in un mondo ideale e - anche in questa nuova stagione - si stanno già verificando i primi atti di violenza. si tratta per lo più di cori violenti, avvenuti in vari stadi della Spagna, che sono stati denunciati dalla stessa Liga.

È infatti protocollo per la Liga inviare dopo ogni giornata un report per riportare alla RFEF - Real Federacion Espanola de Futbol - ciò che accade all'interno dei vari stadi. Il report delle prime giornate, come riportato da Marca, racconta purtroppo già di vari cori violenti intonati in vari stadi in giro per la Spagna. Uno dei soggetti più colpiti è stato il presidente del consiglio Pedro Sanchez. Contro Sanchez infatti si sono scagliati cori al Metropolitano, al Coliseum e al Los Carmenes.

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Ma non solo Sanchez. Dal Camp Nou durantealla prima giornata e dal Sadar durante, sono arrivati i cori per la Spagna - "". Ovviamente non poteva non essere di mira anche la. Sempre al Metropolitano infatti, in occasione di Atletico Madrid , si è potuto ascoltare "". Altri cori nei confronti del Barca sono arrivati dallo stadio dell', con i tifosi che hanno intonato un coro su un attacco terroristico al Camp Nou.

Non un buon modo di iniziare la nuova stagione. Ovviamente La Liga si è dissociata da questi episodi e si è detta pronta a punire gli autori: "Questi cori sono elencati come comportamenti proibiti e quindi punibili, sia nel Codice Disciplinare Sportivo della RFEF che nella legislazione contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport".