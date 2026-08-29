La nuova stagione de La Liga non è iniziata al meglio. La federazione ha raccolto gli episodi di violenza negli stadi nelle prime due giornate, e l'elenco è già molto lungo.
Il calcio spagnolo è ormai entrato nel vivo con l'inizio della terza giornata. Purtroppo, oltre alle partite disputate, si inizia già a parlare di ciò che succede attorno al rettangolo verde. La Liga ha infatti inviato il proprio report alla RFEF sui cori offensivi e violenti intonati negli stadi, e la lista è già molto lunga. Tra gli obiettivi principali dei tifosi c'è Pedro Sanchez.
Liga, cori contro Sanchez e la Spagna
Tutti ci auguriamo che il passare del tempo porti con sé una maturità. E questa speranza si estende anche a ciò che accade intorno al calcio. In un mondo ideale, lo stadio dovrebbe essere un posto di sport e condivisione. Ma non viviamo in un mondo ideale e - anche in questa nuova stagione - si stanno già verificando i primi atti di violenza. si tratta per lo più di cori violenti, avvenuti in vari stadi della Spagna, che sono stati denunciati dalla stessa Liga.
È infatti protocollo per la Liga inviare dopo ogni giornata un report per riportare alla RFEF - Real Federacion Espanola de Futbol - ciò che accade all'interno dei vari stadi. Il report delle prime giornate, come riportato da Marca, racconta purtroppo già di vari cori violenti intonati in vari stadi in giro per la Spagna. Uno dei soggetti più colpiti è stato il presidente del consiglio Pedro Sanchez. Contro Sanchez infatti si sono scagliati cori al Metropolitano, al Coliseum e al Los Carmenes.
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Non un buon modo di iniziare la nuova stagione. Ovviamente La Liga si è dissociata da questi episodi e si è detta pronta a punire gli autori: "Questi cori sono elencati come comportamenti proibiti e quindi punibili, sia nel Codice Disciplinare Sportivo della RFEF che nella legislazione contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport".
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