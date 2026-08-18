Il Barcellona vince la Liga: Olmo, Pedri e Garcia girano la città in bici

La Liga spagnola si prepara al fischio d'inizio: ci aspettano grandi partite e spunti di riflessione molto interessanti. L'attenzione non è rivolta soltanto al campo e al calcio giocato, ma anche a ciò che accade sulle panchine. Tra i vari incontri del turno, andiamo ad esaminare con attenzione Atlético Madrid-Málaga: una sfida tra longevità, ritorni e prime volte, che offre tantissimi motivi di interesse.

MALAGA, SPAGNA - 25 AGOSTO: I tifosi del Malaga CF reagiscono durante la partita della Liga tra Malaga CF e FC Barcelona allo stadio La Rosaleda il 25 agosto 2013 a Malaga, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

I colchoneros sono ormai entrati stabilmente nell'élite del calcio spagnolo. Artefici della fine del duopolio Real Madrid-Barcellona, negli anni si sono imposti come il terzo incomodo d'eccellenza. Il merito va sicuramente al loro allenatore, Diego Simeone: un connubio perfetto tra club e tecnico che quest'anno raggiunge un traguardo storico.

Dall'altra parte, i Boquerones tornano in Primera División dopo otto anni di assenza. Un club storico, nato nel 1904, che ha vissuto la sua epoca d'oro tra il 2010 e il 2013 a seguito dell'acquisizione da parte dello sceicco Al Thani. Con la proprietà saudita la squadra raggiunse una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League nel 2013, sfiorando la semifinale nell'epica sfiducia contro il Borussia Dortmund. Sono poi seguiti gli anni bui, culminati con la retrocessione nella stagione 2017-2018.

La risalita del Malaga in Primera Division: la nuova guida tecnica Juan Funes

Dopo otto anni d'attesa, il Málaga ritrova la massima serie grazie alla vittoria nei play-off di Segunda División contro l'Almería dello scorso 20 giugno. Sotto la guida di Juan Francisco Funes, subentrato nel novembre del 2025, gli andalusi hanno trovato una straordinaria continuità di risultati, mettendo a segno persino una striscia di nove vittorie consecutive.

Per Funes si tratta della prima esperienza da allenatore in Primera División, dopo aver guidato la squadra B del Málaga. Quest'anno il livello si alza notevolmente: dovrà affrontare un campionato di difficoltà superiore e conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. La prima giornata lo mette subito a durissima prova contro l'Atlético Madrid.

Questa sfida mette a confronto due mondi opposti: Funes all'esordio assoluto in Liga, mentre Simeone rappresenta la storia e le fondamenta della squadra di casa.

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La longevità di Simeone: undici anni all'Atletico Madrid

Vero e proprio caposaldo dei colchoneros, il tecnico argentino si presenta ai nastri di partenza con la consapevolezza di essere già una leggenda del club. Con 8 trofei conquistati nella sua carriera a Madrid, è stato l'unico capace di spezzare l'egemonia Barcellona-Real Madrid in campionato.

Fin dal suo arrivo nel dicembre 2011, il Cholo ha impresso il suo marchio: la vittoria dell'Europa League nel 2011-2012 contro l'Athletic Bilbao, fino al capolavoro del 2014 con la conquista del titolo conquistato all'ultima giornata al Camp Nou contro il Barcellona. Senza dimenticare le due finali di Champions League raggiunte nel 2014 e nel 2016, perse solo ai dettagli contro i cugini del Real.

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: (da sinistra a destra) Jan Oblak, Koke, Enrique Cerezo, presidente, Diego Simeone, capo allenatore, e Antoine Griezmann dell'Atletico de Madrid posano per una foto durante un tributo post-partita ad Antoine Griezmann dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Negli anni ha garantito all'Atlético una presenza fissa ai vertici del calcio europeo, tra continue qualificazioni in Champions e piazzamenti di alta classifica. Con oltre 700 panchine complessive con i rojiblancos, si conferma l'allenatore più longevo e più vincente della storia della società.

Atlético-Málaga è una partita ricca di storie da raccontare, da qualsiasi angolazione la si guardi. Ora spetta al campo dire quale sarà il verdetto finale.