L'Atlético Madrid non potrà contare su Julián Álvarez per l'esordio contro il Málaga. L'assenza dell'attaccante argentino è stata confermata da Diego Pablo Simeone alla vigilia della partita, con il tecnico che ha spiegato come la scelta sia legata esclusivamente alla condizione fisica e al percorso di preparazione del giocatore. Nessuna forzatura, dunque, per una delle pedine più importanti della squadra: l'obiettivo è permettere ad Álvarez di accumulare altro lavoro prima di tornare a disposizione a pieno regime. Simeone ha comunque ribadito la centralità dell'argentino nel proprio progetto: "Continuiamo a pensare sulla linea di creare una squadra attorno a lui". Una frase che chiarisce quanto il centravanti continui a essere considerato fondamentale nei piani dell'Atlético, nonostante l'assenza nella prima gara della competizione.

Simeone protegge Álvarez: "Ci prendiamo cura della persona e del giocatore"

Ilha voluto chiarire soprattutto un aspetto: Álvarez non sarà rischiato perché in questo momento non ha ancora raggiunto il livello di preparazione necessario. La decisione nasce quindi dalla volontà di gestire con attenzione il suo percorso e di non accelerare inutilmente i tempi. "Dal punto di vista sportivo, abbiamo bisogno di più allenamenti con lui affinché possa migliorare", ha spiegato Simeone, indicando proprio nel lavoro sul campo il passaggio necessario per riportare l'attaccante al ritmo della competizione.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia. Dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid. Allo stadio de La Cartuja. Il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il tecnico ha poi utilizzato parole ancora più nette per spiegare la scelta: "Ci prendiamo cura della persona e del giocatore, capiamo che in questa partita non è nelle condizioni per giocare". Una tutela completa, quindi, sia dal punto di vista fisico sia da quello personale. Simeone ha inoltre sottolineato il rapporto che lo lega al centravanti argentino, definendolo un "Ragazzo straordinario". Un riconoscimento che va oltre il semplice giudizio tecnico e conferma il rapporto positivo tra allenatore e giocatore. L'assenza contro il Málaga viene dunque presentata come una scelta di prudenza e non come un ridimensionamento del ruolo di Álvarez, che resta uno degli uomini sui quali l'Atlético intende costruire il proprio futuro.

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Il futuro di Álvarez, Simeone: "Non c'è altro da aggiungere"

Il discorso si sposta inevitabilmente anche sul, tema che continua a suscitare interesse intorno all'Atlético. Simeone, però, non sembra intenzionato ad alimentare ulteriori discussioni e preferisce concentrarsi sul lavoro quotidiano e sul progetto della squadra. Il tecnico ha ribadito la propria fiducia nell'argentino e nella sua importanza per il gruppo, mentre sul fronte societario ha scelto una posizione molto chiara, evitando di entrare in scenari o ipotesi di mercato. "Se il proprietario del club ha parlato in modo netto, credo che non ci sia altro da aggiungere", ha dichiarato il Cholo. Una presa di posizione che chiude, almeno per il momento, ogni possibile interpretazione sulle intenzioni dell'Atlético. L'allenatore vuole infatti guardare avanti e costruire la stagione con i giocatori che ha a disposizione, mantenendo Álvarez come uno dei principali riferimenti del progetto.: il rapporto con l'argentino resta forte e il club continua a considerarlo una figura centrale per le ambizioni della squadra.