La Champions League 2026/27 si prepara a completare il proprio quadro. Sono rimaste 14 squadre, tutte con lo stesso obiettivo: conquistare uno dei sette posti ancora disponibili nella fase campionato. Il playoff rappresenta l'ultimo passaggio delle qualificazioni e si svilupperà attraverso sette confronti con gare di andata e ritorno. Chi riuscirà a superare il proprio ostacolo entrerà ufficialmente nel tabellone principale della competizione, mentre per le sconfitte il sogno europeo più prestigioso finirà qui. Le prime partite sono in programma tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, mentre i verdetti arriveranno una settimana più tardi, tra il 25 e il 26 agosto. Il quadro propone anche alcuni incroci particolarmente interessanti, con il Fenerbahce chiamato ad affrontare il Lione e il Celtic opposto al LASK. La corsa verso la nuova Champions è dunque arrivata al momento decisivo: sette sfide, sette qualificazioni in palio e nessun margine per rimediare.

Fenerbahce-Lione, il confronto che promette spettacolo

Tra le sette eliminatorie spicca sicuramente quella tra. Da una parte la formazione turca, che punta sulla propria esperienza internazionale e sul fattore campo; dall'altra il club francese, determinato a conquistare l'accesso alla fase campionato. Il primo atto si giocherà in Turchia, prima del ritorno in Francia che decreterà chi potrà continuare il proprio cammino. Non è però l'unico confronto da seguire con attenzione. Ilaffronterà il, mentre il Celtic se la vedrà con il LASK.

BODO, NORVEGIA - 20 GENNAIO: Jens Petter Hauge di Bodo/Glimt festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita MD7 della fase di lega della UEFA Champions League 2025/26 tra FK Bodo/Glimt e Manchester City all'Aspmyra Stadion il 20 gennaio 2026 a Bodo, Norvegia. (Foto di Martin Ole Wold/Getty Images)

Nel cosiddetto Champions Path ci saranno inoltre Levski Sofia-AEK Atene, Dinamo Zagabria-Viking, Slovan Bratislava-Celje e Hapoel Beer Sheva-Sabah. Sono sfide molto diverse tra loro, ma tutte accomunate dalla stessa posta in palio. La formula non lascia spazio a calcoli troppo prudenti: dopo la gara d'andata, ogni squadra avrà infatti soltanto altri 90 minuti per ribaltare eventualmente il risultato o difendere il vantaggio conquistato. Per alcuni club si tratta dell'ultima occasione per entrare nel grande palcoscenico europeo, mentre per altri rappresenta il passaggio conclusivo di un percorso iniziato già diversi turni fa.

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Il 27 agosto il sorteggio della fase campionato

La posta in palio diventa ancora più importante pensando a ciò che attende le sette vincitrici. Una volta completati i playoff, il quadro dellasarà finalmente completo. Il sorteggio è fissato per ile permetterà di conoscere il percorso europeo di tutte le partecipanti. Per le sette squadre ancora in corsa, dunque, le prossime due partite rappresentano una vera porta d'accesso al calcio che conta. Un errore può costare l'eliminazione, mentre due prestazioni convincenti possono cambiare completamente la stagione di un club. Il calendario prevede le gare d'andata il 18 e 19 agosto e quelle di ritorno il 25 e 26, con pochissimi giorni a disposizione tra un appuntamento e l'altro.. Saranno 180 minuti ad assegnare gli ultimi pass per la fase campionato e a completare il gruppo delle 36 formazioni che prenderanno parte alla competizione. Da quel momento, il percorso entrerà nella sua fase più prestigiosa, con il nuovo formato pronto a mettere di fronte le grandi squadre d'Europa e le sette formazioni capaci di superare questo ultimo, delicatissimo ostacolo.