Raphinha è il candidato numero uno alla corsa per la fascia da capitano blaugrana. L'esterno offensivo sarebbe il primo calciatore carioca ad avere la fascia del club al braccio
Barcellona, il bellissimo gesto di Raphinha con un bambino in campo
L'emittente sudamericana ESPN Brasile lancia una clamorosa indiscrezione sul futuro del Barcellona e ipotizza un ribaltone storico nello spogliatoio. Il tecnico Hansi Flick potrebbe infatti sparigliare le carte e scegliere Raphinha come nuovo primo capitano per la stagione 2026-27. Se questa voce venisse confermata, l'esterno offensivo diventerebbe il primo calciatore brasiliano nella storia del club catalano a indossare stabilmente la fascia principale. Il giocatore dimostra da tempo una grande attitudine alla leadership e consolida il suo peso specifico all'interno del gruppo squadra fin dal suo arrivo nel 2022.
Le gerarchie interne e il ruolo di PedriQuesta affascinante ipotesi prende forma per colmare il vuoto che è stato lasciato dall'addio di leader storici ed esperti come Marc-André ter Stegen e Ronald Araújo. La gerarchia blaugrana indicherebbe in realtà Frenkie de Jong come successore naturale per il ruolo. Tuttavia, il centrocampista olandese è stato bloccato da un grave infortunio al ginocchio che lo costringe a saltare la prima parte della stagione, spianando così la strada all'ascesa di Raphinha. Il giovane talento Pedri affiancherebbe il brasiliano in questa nuova avventura. Il centrocampista canario acquisisce infatti sempre più autorevolezza nello spogliatoio e ricoprirebbe a tutti gli effetti il ruolo di vice-capitano.
L'orgoglio de La Masia per completare il gruppoNuovi profili dal vivaio potrebbero completare questo ipotetico e inedito gruppo di capitani. Le indiscrezioni segnalano Eric García e Gavi come i candidati principali che verranno valutati per assumersi queste nuove responsabilità. I media inseriscono nella corsa anche il giovanissimo Pau Cubarsí, che mostra un crescente protagonismo sul terreno di gioco nonostante la giovane età. Questi talenti rappresenterebbero l'orgoglio de La Masia all'interno di una struttura di leadership totalmente rinnovata. Il nuovo gruppo guiderà il Barça verso i prossimi traguardi, in attesa che le scelte definitive di Hansi Flick vengano ufficializzate dal club.
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