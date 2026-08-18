L'emittente sudamericana ESPN Brasile lancia una clamorosa indiscrezione sul futuro del Barcellona e ipotizza un ribaltone storico nello spogliatoio. Il tecnico Hansi Flick potrebbe infatti sparigliare le carte e scegliere Raphinha come nuovo primo capitano per la stagione 2026-27. Se questa voce venisse confermata, l'esterno offensivo diventerebbe il primo calciatore brasiliano nella storia del club catalano a indossare stabilmente la fascia principale. Il giocatore dimostra da tempo una grande attitudine alla leadership e consolida il suo peso specifico all'interno del gruppo squadra fin dal suo arrivo nel 2022.

Le gerarchie interne e il ruolo di Pedri

Questa affascinanteprende forma per colmare il vuoto che è stato lasciato dall'addio distorici ed esperti come Marc-Andrée Ronald. La gerarchia blaugrana indicherebbe in realtà Frenkiecome successore naturale per il ruolo. Tuttavia, il centrocampista olandese è stato bloccato da un graveal ginocchio che lo costringe a saltare la prima parte della stagione, spianando così la strada all'ascesa di. Il giovane talentoaffiancherebbe il brasiliano in questa nuova avventura. Il centrocampista canario acquisisce infatti sempre piùnello spogliatoio e ricoprirebbe a tutti gli effetti il ruolo di

BASILEA, SVIZZERA - 16 AGOSTO: Raphinha del FC Barcelona osserva il gioco durante l'amichevole precampionato tra FC Basilea e FC Barcelona al St. Jakob-Park, il 16 agosto 2026 a Basilea, Svizzera. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

L'orgoglio de La Masia per completare il gruppo

Nuovi profili dalpotrebbero completare questo ipotetico e inedito gruppo di. Le indiscrezioni segnalano Ericcome i candidati principali che verranno valutati per assumersi queste nuove responsabilità. I media inseriscono nella corsa anche il giovanissimo Pau, che mostra un crescentesul terreno di gioco nonostante la giovane età. Questi talenti rappresenterebbero l'orgoglio deall'interno di una struttura di leadership totalmente rinnovata. Il nuovo gruppo guiderà ilverso i prossimi traguardi, in attesa che le scelte definitive di Hansivengano ufficializzate dal club.