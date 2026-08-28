Dal sevillismo ai colchoneros, passando per città, stadi e tifoserie: cosa distingue davvero Siviglia e Atletico Madrid
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Il rosso e il bianco: due colori che, nel calcio spagnolo, sono strettamente legati a due città e due mondi agli antipodi. Siviglia e Atletico Madrid condividono il binomio rojiblanco: le loro affinità si fermano qui. Per capirne le differenze bisogna fare alcuni passi indietro, e tornare a quando questi colori sono entrati nella storia del club andaluso e di quello madrileno.
Il rosso e il bianco del Siviglia
A Siviglia, il legame con il rosso e il bianco non è una questione di divisa, eppure tanto la città quanto il club si sentono intimamente rojiblancos. Sullo stemma, disegnato nel 1921 e mai più cambiato, campeggiano cinque bande rosse su fondo bianco, le stesse dell'emblema cittadino, così come le figure dei santi Fernando, Isidoro e Leandro.
I calciatori del Siviglia, però, non indossano una maglia a strisce, ma bianca, con il rosso che torna nei dettagli e nei kit alternativi, e soprattutto nello stemma. È un legame tanto forte quanto immateriale, connesso alla storia della città e al sevillismo, il forte senso di appartenenza che unisce i tifosi di ogni generazione.
Quando l'Atletico divenne rojiblanco
Quella dell'Atletico Madrid è una situazione completamente diversa. Fondato nel 1903 con il nome di Athletic Club de Madrid, inizialmente giocava con una maglia blu e bianca, ereditata dal legame con l'Athletic Club di Bilbao. Sarà solo il 22 gennaio 1911 comparvero per la prima volta le righe rosse e bianche.
La nuova divisa arrivava dall'Inghilterra: il centrocampista Juan Elorduy avrebbe dovuto acquistare delle maglie del Blackburn, ma non ne aveva trovate abbastanza, così ne aveva prese 50 del Southampton, bianche e rosse, 25 per l'Athletic Club di Bilbao, le altre per Madrid. E da quel momento sarebbero rimaste. Le righe bianche e rosse, che ricordavano tanto la fodera dei materassi dell'epoca, diedero origine al soprannome colchoneros, letteralmente "materassai", uno dei simboli più sentiti per il club e i suoi tifosi.
Due città, due modi di essere squadraIl Siviglia ha costruito la propria identità accanto alla città, l'Atletico invece ha stretto un legame con la sua gente passando attraverso i luoghi del tifo, in particolare sugli spalti del Vicente Calderon, uno spazio particolarmente radicato nel tessuto locale della capitale, specialmente in contrapposizione alla dimensione più turistica e spettacolare del Real Madrid.
Anche le tifoserie rispecchiano due storie differenti. A Siviglia, i Biris Norte, attivi dagli anni Settanta, sono ancora oggi uno dei gruppi ultras più rappresentativi del calcio spagnolo; a Madrid, invece, la cultura del tifo è inseparabile dalla memoria dei suoi luoghi e dal senso di appartenenza alla camiseta rojiblanca. Quella maglia che, negli anni, ha attraversato generazioni, cambiamenti e trasferimenti senza mai perdere la propria potenza simbolica.
Anche se Siviglia e Atletico possono entrambi essere definiti rojiblancos, non appartengono allo stesso mondo. Se per il Siviglia il rosso e il bianco raccontano soprattutto il legame con la città, per l'Atletico sono diventati un'identità collettiva tanto forte da trasformarsi in un nome per la squadra e i suoi tifosi.
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