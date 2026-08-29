Continua la favola per Vozinha. Il portiere della nazionale di Capo Verde, arrivato al Colo-Colo dopo essersi messo in luce al Mondiale, ha fatto il suo esordio con la squadra cilena. Il portiere ha mantenuto la porta inviolata nel 3-0 inflitto alla Unión Española in Coppa di Cile.

Vozinha, porta chiusa all'esordio

SANTIAGO, CILE – 26 agosto 2026: Vozinha, portiere del Colo Colo, effettua una parata durante la partita di Copa del Cile tra Colo Colo e Unión Española, disputata allo Stadio Nazionale Julio Martínez Prádanos il 26 agosto 2026 a Santiago, in Cile. (Foto di Marcelo Hernandez/Getty Images).

Josimar José Évora Dias, al secolo Vozinha, sta vivendo la sua favola. Il portiere 40enne infatti, grazie alla storica qualificazione al Mondiale della sua nazionale, e al suo esordio da sogno contro la Spagna, sta scrivendo una bellissima storia di calcio. Oltre alla notorietà - ha raggiunto i 30 milioni di follower su Instagram partendo da 50mila durante il torneo internazionale - il capoverdiano infatti ha anche ottenuto un contratto con il Colo-Colo.

All'esordio Vozinha ha deciso di non deludere le aspettative. Impegnato nei sedicesimi di Coppa di Cile contro la Union Espanola, il portiere ha mantenuto la porta inviolata, proprio come fece in occasione della gara contro la Spagna. Se è vero che non è stato impegnato in interventi particolarmente complicati, è altrettanto vero che ha dimostrato una grande sicurezza tra i pali. Ed ora il tecnico dei cileni, Fernando Ortiz, dovrà scegliere chi sarà il titolare tra lui e Gabriel Maureira.

🇨🇻🤟🎙️ "Es un gran honor vestir la camiseta de #ColoColo"



Estas fueron las declaraciones de Vozinha tras jugar su primer partido con el Cacique, donde terminó con valla invicta, y contó cómo fue su proceso de adaptación para llegar a este momento.



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Il capoverdiano, intervistato da TNT Cile dopo la gara, si è detto molto felice per il suo esordio. "Sono molto contento della mia prima partita. È stata una sensazione bellissima e gratificante dopo tanto tempo senza giocare". L'attesa è stata lunga infatti, come detto dallo stesso portiere: "È normale, fa parte del calcio". Il 40enne ha inoltre aggiunto che l'impegno al mondiale ha richiesto una pausa. "C'è stato bisogno di una pausa dopo il Mondiale, quindi avevo bisogno di un po' di tempo per prepararmi". La favola di Vozinha continua, e i tifosi del Colo-Colo sperano di scrivere pagine importanti insieme a lui.