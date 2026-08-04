Dopo lo storico cammino con Capo Verde ai Mondiali 2026, Bubista è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina. Il commissario tecnico dei "Blue Sharks" è stato infatti annunciato come nuovo allenatore del RS Berkane, club tra i più importanti del Marocco, con cui ha firmato un contratto della durata di due stagioni.

Capo Verde d'oro e anche Bubista trova una nuova sistemazione

La nomina arriva dopo settimane di trattative durante le quali si era valutata anche la possibilità che il tecnico portoghese di 56 anni mantenesse il doppio incarico, continuando a guidare contemporaneamente la nazionale di Capo Verde. Secondo diversi media, però, Bubista lascerà ufficialmente il ruolo di commissario tecnico nei prossimi giorni per dedicarsi esclusivamente alla nuova esperienza in Marocco.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Vozinha, portiere di Capo Verde, rilancia il pallone durante la partita delle FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park, il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

La scelta del RS Berkane arriva dopo l'ottimo lavoro svolto con la nazionale capoverdiana. Ai Mondiali del 2026, Bubista ha infatti guidato Capo Verde a un percorso storico, raggiungendo i sedicesimi di finale e uscendo soltanto dopo i tempi supplementari contro l'Argentina, poi finalista del torneo. Un risultato che ha attirato l'attenzione di diversi club africani e che ha ulteriormente consolidato la reputazione del tecnico.

🚨🇨🇻 Bubista leaves head coach role at Cape Verde after historical World Cup.



He’s now the new head coach at Moroccan club RS Berkane. 🇲🇦 pic.twitter.com/tYxvLWiJme — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

In Marocco per un nuovo obiettivo

Per Bubista si apre ora una sfida importante alla guida di una squadra ambiziosa. Il RS Berkane ha conquistato il campionato marocchino nel 2025 e nell'ultima stagione ha chiuso al secondo posto, confermandosi tra le realtà più competitive del Paese. Inoltre, il club ha raggiunto le semifinali della CAF Champions League e prenderà parte anche alla prossima edizione della massima competizione continentale.

L'obiettivo della società è quello di tornare a vincere il titolo nazionale e recitare un ruolo da protagonista anche in Africa. Per riuscirci, il club ha deciso di affidarsi all'esperienza e alle qualità di Bubista, reduce dal miglior risultato della storia recente del calcio capoverdiano. Per il tecnico, dunque, si chiude un capitolo importante con la nazionale di Capo Verde e se ne apre uno nuovo in Marocco, con la volontà di confermarsi anche a livello di club dopo aver stupito il mondo sulla panchina dei Blue Sharks.