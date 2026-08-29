Rafael Leao chiude la sua esperienza al Milan e saluta i tifosi: "Vi seguirò sempre". Per il portoghese si apre la nuova avventura in Turchia, con il Galatasaray

Alex Bianchi
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Dopo una lunga telenovela estiva, Rafael Leao e il Milan si separano. Dopo sette stagioni, lo Scudetto e tanti momenti rimasti nella memoria dei tifosi, l'attaccante portoghese lascia i colori rossoneri per volare in Turchia, sponda Galatasaray.

Milan, il saluto di Leao: "È arrivato il momento di dire addio"

La conferma è arrivata direttamente dal calciatore stesso, quando parlando in 'zona mista' al termine di Milan-Venezia, ha raccontato le emozioni del suo ultimo giorno da giocatore rossonero: "È un momento difficile, avrei voluto salutare in un altro modo, in campo davanti ai tifosi, ma ora è arrivato il momento di dire addio. Sicuramente sento di rimanere nella storia del Milan, perchè so che cosa ho fatto qui, e sono certo che l'amore che ho per questo club non finirà mai", ha dichiarato Leao.
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Il giocatore ha inoltre ricordato la conquista dello Scudetto, indicandola come uno dei momenti che porterà con sé per sempre: "Porto con me quei momenti, che ricorderò fino alla fine, ma ci sono momenti in cui bisogna decidere". Ha spiegato il portoghese, concludendo con un augurio alla squadra e al suo neo allenatore Ruben Amorim: "La squadra e l'allenatore sono di grande livello, Amorim è molto bravo e può aiutare la squadra a tornare a vincere. Auguro al meglio a tutti loro e ringrazio tutti i tifosi".

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MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leao dell'AC Milan Luka Modric dopo la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Leao pronto a volare in Turchia: lo aspetta il Galatasaray

Dopo il saluto del portoghese al Milan, nella testa di Leao ora c'è solo il Galatasaray, club che l'ha spuntata dopo settimane di battaglia con l'Aston Villa: l'operazione, riportata dai principali media, si è conclusa sulla base di 45 milioni di euro complessivi, in cui è prevista all'interno un 20% sulla futura rivendita a favore dei rossoneri. Leao ha quindi scelto Istanbul, dove è pronto a firmare un accordo fino al 2030 con uno stipendio di circa 10 milioni di euro a stagione più bonus. Al Galatasaray troverà inoltre un ex conoscente della Serie A come Victor Osimhen, ex Napoli, con il quale si è ritrovato più volte faccia a faccia durante le grandi lotte tra il Milan e i partenopei.

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