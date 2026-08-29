Dopo una lunga telenovela estiva, Rafael Leao e il Milan si separano. Dopo sette stagioni, lo Scudetto e tanti momenti rimasti nella memoria dei tifosi, l'attaccante portoghese lascia i colori rossoneri per volare in Turchia, sponda Galatasaray.

Milan, il saluto di Leao: "È arrivato il momento di dire addio"

La conferma è arrivata direttamente dal calciatore stesso, quando parlando in 'zona mista' al termine di, ha raccontato ledel suo ultimo giorno da giocatore rossonero: "È un momento difficile, avrei voluto salutare in un altro modo, in campo davanti ai tifosi, ma ora è arrivato il momento di dire addio. Sicuramente sento di rimanere nella storia del Milan, perchè so che cosa ho fatto qui, e sono certo che l'amore che ho per questo club non finirà mai", ha dichiarato

Il giocatore ha inoltre ricordato la conquista dello Scudetto, indicandola come uno dei momenti che porterà con sé per sempre: "Porto con me quei momenti, che ricorderò fino alla fine, ma ci sono momenti in cui bisogna decidere". Ha spiegato il portoghese, concludendo con un augurio alla squadra e al suo neo allenatore Ruben Amorim: "La squadra e l'allenatore sono di grande livello, Amorim è molto bravo e può aiutare la squadra a tornare a vincere. Auguro al meglio a tutti loro e ringrazio tutti i tifosi".

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Rafael Leao dell'AC Milan Luka Modric dopo la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Leao pronto a volare in Turchia: lo aspetta il Galatasaray

Dopo ildel portoghese al Milan, nella testa diora c'è solo il, club che l'ha spuntata dopo settimane dicon l': l'operazione, riportata dai principali media, si è conclusa sulla base diin cui è prevista all'interno un 20% sullaa favore dei rossoneri. Leao ha quindi scelto Istanbul, dove è pronto a firmare un accordo fino al 2030 con unodi circa 10 milioni di euro a stagione più bonus. Al Galatasaray troverà inoltre un ex conoscente della Serie A come, ex Napoli, con il quale si è ritrovato più volte faccia a faccia durante le granditra il Milan e i partenopei.