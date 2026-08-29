Rafael Leao chiude la sua esperienza al Milan e saluta i tifosi: "Vi seguirò sempre". Per il portoghese si apre la nuova avventura in Turchia, con il Galatasaray
Juventus, tanti auguri McKennie: gli auguri speciali del club bianconero
Dopo una lunga telenovela estiva, Rafael Leao e il Milan si separano. Dopo sette stagioni, lo Scudetto e tanti momenti rimasti nella memoria dei tifosi, l'attaccante portoghese lascia i colori rossoneri per volare in Turchia, sponda Galatasaray.
Milan, il saluto di Leao: "È arrivato il momento di dire addio"La conferma è arrivata direttamente dal calciatore stesso, quando parlando in 'zona mista' al termine di Milan-Venezia, ha raccontato le emozioni del suo ultimo giorno da giocatore rossonero: "È un momento difficile, avrei voluto salutare in un altro modo, in campo davanti ai tifosi, ma ora è arrivato il momento di dire addio. Sicuramente sento di rimanere nella storia del Milan, perchè so che cosa ho fatto qui, e sono certo che l'amore che ho per questo club non finirà mai", ha dichiarato Leao.
Il giocatore ha inoltre ricordato la conquista dello Scudetto, indicandola come uno dei momenti che porterà con sé per sempre: "Porto con me quei momenti, che ricorderò fino alla fine, ma ci sono momenti in cui bisogna decidere". Ha spiegato il portoghese, concludendo con un augurio alla squadra e al suo neo allenatore Ruben Amorim: "La squadra e l'allenatore sono di grande livello, Amorim è molto bravo e può aiutare la squadra a tornare a vincere. Auguro al meglio a tutti loro e ringrazio tutti i tifosi".
Leao pronto a volare in Turchia: lo aspetta il GalatasarayDopo il saluto del portoghese al Milan, nella testa di Leao ora c'è solo il Galatasaray, club che l'ha spuntata dopo settimane di battaglia con l'Aston Villa: l'operazione, riportata dai principali media, si è conclusa sulla base di 45 milioni di euro complessivi, in cui è prevista all'interno un 20% sulla futura rivendita a favore dei rossoneri. Leao ha quindi scelto Istanbul, dove è pronto a firmare un accordo fino al 2030 con uno stipendio di circa 10 milioni di euro a stagione più bonus. Al Galatasaray troverà inoltre un ex conoscente della Serie A come Victor Osimhen, ex Napoli, con il quale si è ritrovato più volte faccia a faccia durante le grandi lotte tra il Milan e i partenopei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA