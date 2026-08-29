Alla vigilia di Aston Villa-Arsenal Unay Emery ha raccontato i retroscena dell'addio di Watkins. Nonostante le frizioni degli ultimi periodi infatti, i due si sono commossi al momento dei saluti, augurandosi il meglio per il futuro.

L'addio tra Emery e Watkins

Ollie Watkins ha deciso di lasciare l'Aston Villa per trasferirsi alla corte diall', con un trasferimento che porterà 50 milioni nelle casse degli inglesi. L'addio tra il club e il calciatore non è stato dei più facili, come ha raccontato lo stesso Unai Emery nella conferenza stampa alla vigilia della seconda gara di, gara in cui i villans affronteranno l'Arsenal di Arteta.

"Posso dirvi fin da ora che l'impegno e il comportamento di Watkins sono sempre stati fantastici". Così ha dichiarato in apertura il tecnico spagnolo, mettendo fine alle voci su degli atteggiamenti scorretti da parte del calciatore nei confronti del club. Il calciatore si era rifiutato di scendere in campo contro il Brighton: "La settimana scorsa non siamo riusciti a trovare un accordo per terminare la partita contro il Brighton, ma dopo la partita ci ha detto che gli dispiaceva e che aveva commesso un errore e che aveva sbagliato".

Caricamento post Instagram...

Ma sia la società che i calciatori, hanno accettato la volontà di Watkins di cambiare aria. "Abbiamo accettato la sua decisione, e anche i giocatori, perché si è sempre comportato benissimo con me. Per me".

PARIGI, FRANCIA – 9 APRILE: Ollie Watkins dell'Aston Villa batte il cinque a Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, al momento del suo ingresso in campo dopo la sostituzione, durante la gara d'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa FC, disputata al Parc des Princes il 9 aprile 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Gli addi non sono mai facili, e non lo è stato nemmeno questo. L'ex tecnico del Siviglia ha svelato cosa è accaduto. "Gli ho detto arrivederci con un grande abbraccio e un piccolo pianto. Ma gli auguro tutto il meglio per il suo futuro in Arabia Saudita e per Nicolas Jackson che lo sostituirà". Il tecnico ha anche dato il benvenuto quindi a Nicolas Jackson, che sarà proprio il sostituto di Watkins nella prossima stagione.