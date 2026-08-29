Il centravanti senegalese lascia ufficialmente il Chelsea e ritrova Unai Emery all'Aston Villa: il comunicato dei Villains
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L'Aston Villa ufficializza l'acquisto del suo nuovo attaccante Nicolas Jackson. Il centravanti senegalese apre così un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League, dopo il prestito al Bayern, e ritrova Unai Emery, tecnico che lo aveva già allenato ai tempi del Villareal.
Il comunicato dell'Aston VillaAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'Aston Villa ha annunciato l'arrivo in squadra di Nicolas Jackson dal Chelsea: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Nicolas Jackson dal Chelsea. Il nazionale senegalese, che vanta 37 presenze in nazionale e ha rappresentato il suo paese ai Mondiali FIFA del 2026, è stato acquistato a titolo definitivo".
Successivamente, il club di Birmingham ha presentato l'attaccante senegalese scrivendo: "Jackson ritrova Unai Emery, suo allenatore al Villarreal, lì dove le sue prestazioni in Spagna gli valsero il trasferimento a Stamford Bridge nel 2023. Nella scorsa stagione, l'attaccante ha contribuito alla conquista del double Bundesliga e Coppa di Germania da parte del Bayern Monaco, realizzando 11 gol. Benvenuto, Nicolas".
Le prime parole di Nicolas JacksonNella sua prima intervista da giocatore dei Villains, l'ex Chelsea ha parlato dell'approdo all'Aston Villa dichiarando: “Spero di poter vincere tante partite e anche dei trofei, perché è quello che ogni giocatore desidera. Voglio segnare tanti gol per la squadra. Spero che ci riusciremo e che vinceremo qualche trofeo. Porterò il mio spirito, lotterò per la maglia, lotterò per l'allenatore, come ho sempre fatto. Questo è quello che voglio portare. Sono molto felice di essere qui".
The reunion 💜 pic.twitter.com/PCLyETEENI— Aston Villa (@AstonVilla) August 28, 2026
Infine, Jackson ha chiuso il suo intervento elogiando Unai Emery: "Emery è stato fondamentale quando sono arrivato in Spagna. È stato molto importante per me fin dall'inizio; si informa sempre sulla mia famiglia. Mi ha fatto crescere al Villarreal e sono molto felice di essere qui e di lavorare di nuovo per lui. Lavoreremo e cercheremo di impegnarci insieme come sempre, cercando di raggiungere obiettivi comuni come abbiamo fatto al Villarreal. Spero che quest'anno otterremo molti successi e che continueremo a farlo per molti anni a venire. Conosco l'allenatore da molto tempo. Mi ha chiamato e, parlando con me, mi ha spiegato il progetto. Mi piace molto, ed è per questo che sono qui. Spero che potremo fare tante cose insieme".
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