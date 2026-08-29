L'Aston Villa ufficializza l'acquisto del suo nuovo attaccante Nicolas Jackson. Il centravanti senegalese apre così un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League, dopo il prestito al Bayern, e ritrova Unai Emery, tecnico che lo aveva già allenato ai tempi del Villareal.

Il comunicato dell'Aston Villa

Chelsea: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Nicolas Jackson dal Chelsea. Il nazionale senegalese, che vanta 37 presenze in nazionale e ha rappresentato il suo paese ai Mondiali FIFA del 2026, è stato acquistato a titolo definitivo". Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l' Aston Villa ha annunciato l'arrivo in squadra di Nicolas Jackson dal: "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio didal Chelsea. Il nazionale senegalese, che vanta 37 presenze in nazionale e ha rappresentato il suo paese ai Mondiali FIFA del 2026, è stato acquistato a".

Successivamente, il club di Birmingham ha presentato l'attaccante senegalese scrivendo: "Jackson ritrova Unai Emery, suo allenatore al Villarreal, lì dove le sue prestazioni in Spagna gli valsero il trasferimento a Stamford Bridge nel 2023. Nella scorsa stagione, l'attaccante ha contribuito alla conquista del double Bundesliga e Coppa di Germania da parte del Bayern Monaco, realizzando 11 gol. Benvenuto, Nicolas".

GIACARTA, INDONESIA - 08 AGOSTO: Valeri Vladimirov dell'AC Milan compete per la palla contro Nicolas Jackson del Chelsea FC durante l'amichevole pre-campionato tra il Chelsea FC e l'AC Milan allo stadio Gelora Bung Karno l'8 agosto 2026 a Giakarta, Indonesia. (Foto di Peksi Cahyo/Getty Images)

Le prime parole di Nicolas Jackson

Nella sua prima intervista da giocatore dei Villains, l'ex Chelsea ha parlato dell'approdo all'Aston Villa dichiarando: “Spero di poter vincere tante partite e anche dei trofei, perché è quello che ogni giocatore desidera. Voglio segnare tanti gol per la squadra. Spero che ci riusciremo e che vinceremo qualche trofeo. Porterò il mio spirito, lotterò per la maglia, lotterò per l'allenatore, come ho sempre fatto. Questo è quello che voglio portare. Sono molto felice di essere qui".

Infine, Jackson ha chiuso il suo intervento elogiando Unai Emery: "Emery è stato fondamentale quando sono arrivato in Spagna. È stato molto importante per me fin dall'inizio; si informa sempre sulla mia famiglia. Mi ha fatto crescere al Villarreal e sono molto felice di essere qui e di lavorare di nuovo per lui. Lavoreremo e cercheremo di impegnarci insieme come sempre, cercando di raggiungere obiettivi comuni come abbiamo fatto al Villarreal. Spero che quest'anno otterremo molti successi e che continueremo a farlo per molti anni a venire. Conosco l'allenatore da molto tempo. Mi ha chiamato e, parlando con me, mi ha spiegato il progetto. Mi piace molto, ed è per questo che sono qui. Spero che potremo fare tante cose insieme".