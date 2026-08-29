A Selhurst Park, il Palace resta temporaneamente in dieci uomini per un cambio troppo lento, poi una situazione simile coinvolge il City: è polemica in Premier

Alex Bianchi
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Una regola introdotta per combattere le perdite di tempo si trasforma subito in un caso in Premier League: durante la partita tra Crystal Palace e Manchester City, la norma sui dieci secondi per uscire dal campo scatena la protesta e riapre il dibattito sulla sua applicazione.

Il caso al Selhurst Park tra Palace e City

Il Manchester City ha superato il Crystal Palace per 4-1, ma a far discutere non è stato soltanto il risultato. Nel secondo tempo, il Palace ha provato a sostituire Khalaili con Mingueza e il problema è nato proprio dall'uscita dell'israeliano: secondo la nuova disposizione della Premier League, un giocatore sostituito deve infatti lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi, passando dal punto più vicino alle linee perimetrali.
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Se questo limite viene superato, il sostituto non può entrare immediatamente e deve attendere almeno un minuto, oltre che una successiva interruzione del gioco. Khalaili avrebbe impiegato circa 24 secondi per uscire e, di conseguenza, Mingueza è stato costretto ad aspettare, con il Palace che si è trovato temporaneamente a giocare in dieci uomini.

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La protesta dell'ex Arsenal, Martin Keown

La decisione ha attirato l'attenzione di Martin Keown, ex difensore dell'Arsenal e opinionista di 'talkSPORT', la famosissima emittente radiofonica di Londra: il punto sollevato non riguarderebbe tanto l'esistenza della regola, quando la sua applicazione. Keown ha infatti sottolineato: "Un minuto sembra davvero tanto", ha dichiarato, rincarando poi la dose: "Bisogna rivedere questa regola, mi è sembrato che il Palace sia rimasto in dieci uomini per cinque minuti!", ha tuonato Keown. Il tema poi, è diventato ancora più evidente quando, nel finale, anche il Manchester City ha effettuato delle sostituzioni: Rayan Cherki ha lasciato il campo tra i fischi dei tifosi del Palace, convinti che il giocatore stesse impiegando troppo tempo per uscire.

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NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 26 FEBBRAIO: Martin Keown, commentatore di TNT Sports prima della partita di seconda tappa della partita di qualificazione dei playoff di UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest FC e Fenerbahce SK al City Ground il 26 febbraio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Anche qui, l'opinionista non si è risparmiato, sottolineando l'ironia della situazione: "L'ironia è che i tifosi del Palace si sono lamentati che Cherki ci ha messo troppo tempo per uscire. Sta assaporando gli applausi...", ha ironizzato Keown, facendo poi il punto centrale sulla critica: "Ai cambi del City viene permesso di entrare, nonostante le perdite di tempo. Qui si sta creando molta rabbia", ha spiegato. La conclusione di Keown è quindi netta: "Quello che vogliamo è coerenza. Se lo fai con un gruppo di giocatori, devi farlo anche con l'altro!".

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