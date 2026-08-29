Una regola introdotta per combattere le perdite di tempo si trasforma subito in un caso in Premier League: durante la partita tra Crystal Palace e Manchester City, la norma sui dieci secondi per uscire dal campo scatena la protesta e riapre il dibattito sulla sua applicazione.

Il caso al Selhurst Park tra Palace e City

Il Manchester City ha superato il Crystal Palace per 4-1, ma a far discutere non è stato soltanto il risultato. Nel secondo tempo, il Palace ha provato acone il problema è nato proprio dall'uscita dell'israeliano: secondo la nuovadella Premier League, un giocatore sostituito deve infatti lasciare il terreno di gioco entro, passando dal punto più vicino alle linee perimetrali.

Se questo limite viene superato, il sostituto non può entrare immediatamente e deve attendere almeno un minuto, oltre che una successiva interruzione del gioco. Khalaili avrebbe impiegato circa 24 secondi per uscire e, di conseguenza, Mingueza è stato costretto ad aspettare, con il Palace che si è trovato temporaneamente a giocare in dieci uomini.

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La protesta dell'ex Arsenal, Martin Keown

La decisione ha attirato l'attenzione di, ex difensore dell'e opinionista di 'talkSPORT', la famosissima emittentedi Londra: il punto sollevato non riguarderebbe tanto l'esistenza della regola, quando la sua. Keown ha infatti sottolineato: "Un minuto sembra davvero tanto", ha dichiarato, rincarando poi la dose: "Bisogna rivedere questa regola, mi è sembrato che il Palace sia rimasto in dieci uomini per cinque minuti!", ha tuonato Keown. Il tema poi, è diventato ancora piùquando, nel finale, anche il Manchester City ha effettuato delle sostituzioni:ha lasciato il campo tra idei tifosi del Palace, convinti che il giocatore stesse impiegando

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 26 FEBBRAIO: Martin Keown, commentatore di TNT Sports prima della partita di seconda tappa della partita di qualificazione dei playoff di UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest FC e Fenerbahce SK al City Ground il 26 febbraio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Anche qui, l'opinionista non si è risparmiato, sottolineando l'ironia della situazione: "L'ironia è che i tifosi del Palace si sono lamentati che Cherki ci ha messo troppo tempo per uscire. Sta assaporando gli applausi...", ha ironizzato Keown, facendo poi il punto centrale sulla critica: "Ai cambi del City viene permesso di entrare, nonostante le perdite di tempo. Qui si sta creando molta rabbia", ha spiegato. La conclusione di Keown è quindi netta: "Quello che vogliamo è coerenza. Se lo fai con un gruppo di giocatori, devi farlo anche con l'altro!".