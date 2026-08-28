Il Chelsea sperimenta a proprie spese le rigidissime conseguenze della nuova direttiva arbitrale durante la sfida casalinga di Carabao Cup. I londinesi superano il Luton con un netto 2-0 finale, ma vivono un momento di assoluto smarrimento tattico nel corso del secondo tempo. Esattamente al minuto 71, l'allenatore Xabi Alonso richiama in panchina l'attaccante Danny Welbeck per effettuare una normale sostituzione tecnica e inserire forze fresche. Il giocatore inglese abbandona il terreno di gioco con estrema calma e decide di fermarsi per un momento per ringraziare il pubblico presente sugli spalti per i calorosi applausi. Questa piccola disattenzione fa scattare inesorabilmente il cronometro del direttore di gara e porta il calciatore a impiegare decisamente più dei dieci secondi consentiti per oltrepassare la fatidica linea laterale.

La normativa IFAB e il blocco imposto a Joao Pedro

Il comportamentodel giocatore infrange in modo del tutto inconsapevole una delle nuove e severecheha introdotto a partire da questanei maggiori campionati europei. La cosiddetta regola deipunisce severamente chi impiega troppo tempo per lasciare il prato verde e autorizza l'arbitro a congelare immediatamente il cambio previsto. Il direttore di gara applica il regolamento alla lettera e bloccain campo del subentrante, obbligando il club londinese ad aspettareinteri prima di far entrare il talento brasiliano al posto del compagno. Questa situazione straordinaria costringe il tecnicoad accettare le conseguenze della disattenzione e ad adattare rapidamente la sua formazione per sopperire all'improvvisa mancanza del calciatore.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 AGOSTO: Danny Welbeck del Chelsea festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita del secondo turno di Carabao Cup tra Chelsea e Luton Town a Stamford Bridge, il 27 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

L'inferiorità numerica e l'obiettivo del nuovo regolamento

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Il clamorosogenera un danno immediato e porta la squadra di casa a giocare in totalenumerica per ben centoventi secondi. I vertici del calcio mondiale hanno studiato e varato questa rigidaappositamente per evitare ledi tempo sistematiche e per alzare vertiginosamente il numero dei minuti effettivi giocati durante le singole partite.Questo episodio inedito rappresenta unchiarissimo per tutti i club professionistici e per gli stessi, i quali dovranno prestare molta più attenzione durante i. Le squadre dovranno prendererapidamente con la novità assoluta e velocizzare ledal campo, per allontanare simili e pericolosinumerici nelle gare agonisticamente più complicate e decisive della stagione.