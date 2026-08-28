Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, ha firmato con l'Aston Villa dopo aver concluso la sua lunga e trionfante esperienza al Bayern Monaco. Un trasferimento a parametro zero che segna una svolta importante nella carriera dell’ex Schalke, pronto per la prima esperienza lontano dalla Germania dopo ben 327 presenze in Bundesliga.

Il tedesco ha scelto il club di Birmingham, campione in carica dell'Europa League, dopo essere rimasto svincolato al termine del contratto con il Bayern scaduto il 30 giugno, firmando un accordo fino al 2029.

Goretzka all'Aston Villa: il comunicato del club inglese

L’avventura di Goretzka con il Bayern Monaco era iniziata nell’estate del 2018, quando il centrocampista aveva lasciato lo, sempre a parametro zero, per trasferirsi a Monaco. In 8 stagioni si è dimostrato uno dei centrocampisti più costanti e perfettamente compatibile con l'ambiente bavarese, ha collezionatorealizzandocontribuendo da assoluto protagonista alla conquista di, quella vinta nelcontro ilall’interno dello storico Triplete.

MONACO, GERMANIA - 16 MAGGIO: Leon Goretzka del FC Bayern Monaco festeggia con il Meisterschale della Bundesliga dopo la partita di Bundesliga tra FC Bayern Monaco e 1. FC Köln all'Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La sua esperienza a Monaco, tuttavia, si è progressivamente complicata negli ultimi anni, con il centrocampista che ha dovuto fare i conti con una concorrenza sempre maggiore e con una posizione meno centrale nei piani del club nonostante nell'ultima stagione sia comunque riuscito a racimolare 51 presenze, 6 gol e 4 assist. Il Bayern ha quindi deciso di non prolungare il suo contratto, permettendogli di cercare una nuova destinazione dopo aver dato tutto a uno dei migliori club d'Europa.

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A comunicare l'ufficialità è stato proprio il club inglese con unpubblicato nel proprio sito:

"Giovedì Leon Goretzka è diventato il settimo acquisto della sessione estiva di calciomercato dell'Aston Villa, dopo la conclusione della sua permanenza durata otto anni al Bayern Monaco. Il centrocampista trentunenne ha firmato il contratto a Villa Park in seguito a un periodo ricco di trofei con i giganti tedeschi, che lo ha visto conquistare sette titoli di Bundesliga e una UEFA Champions League. Il nazionale tedesco Goretzka è arrivato a Bodymoor Heath all'inizio della settimana, dove ha posato per le foto di rito, si è concesso per la sua prima intervista con VillaTV e si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni di squadra".