Ci sono percorsi nel calcio che hanno un valore ineguagliabile. Sono storie che sembrano impossibili, ma che diventano realtà grazie al sacrificio, al talento e alla dedizione al lavoro. Una di queste è quella di Emiliano Martínez, conosciuto da tutti come "El Dibu". Oggi è uno dei portieri più famosi e forti al mondo: eppure, per svariati anni, l'argentino è stato un portiere di riserva. Ma, analizziamo passo dopo passo la carriera dell'attuale portiere dell'Aston Villa.

Gli anni complessi all'Arsenal

Martínez

Dibuè un portiere moderno con dei riflessi fulminei e un'ottima capacità di lettura nell'uno contro uno. Inoltre, l'argentino è uno degli estremi difensori più abili palla al piede, capace di uscire da situazioni di pressione in modo efficace. Ma, la caratteristica principale è la sua leadership: guida la difesa con forte personalità ed è un vero punto di riferimento sia per il suo club che per la sua Nazionale.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Il portiere dell'Aston Villa Emiliano Martinez festeggia con Youri Tielemans dopo una parata decisiva durante la finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park di Istanbul, Turchia. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Martínez arriva all'Arsenal molto giovane, nel 2010. Il vero problema era la concorrenza: per l'argentino non era facile sovrastare le gerarchie di quel tempo. Per questo motivo i Gunners decidono di mandarlo in prestito: il Dibu cambia diverse squadre e passa anni lontano da Londra. Ma, nonostante queste esperienze lo aiutino a crescere molto, non riesce a guadagnarsi il giusto minutaggio con la squadra londinese.

I continui prestiti

Nel 2012 viene ceduto in prestito all', facendo il suo debutto in una partita persa 3-0 dalla propria squadra. Tornato ai Gunners, viene successivamente girato allo, squadra di. Nonostante qualche piccola apparizione con la squadra londinese, verrà trasferito temporaneamente al(2015) fino alla fine della stagione. La prima esperienza in Spagna fu alnel 2017 dove giocherà 25 partite; la svolta arriva nel 2020: a seguito di un infortunio di, diventa titolare.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 LUGLIO: Emiliano Martinez dell'Arsenal si riscalda prima della partita di Premier League tra Arsenal FC e Liverpool FC all'Emirates Stadium il 15 luglio 2020 a Londra, Inghilterra. Gli stadi di calcio di tutta Europa rimangono vuoti a causa della pandemia di Coronavirus, poiché le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza dei tifosi negli impianti, con la conseguenza che tutte le partite si giocano a porte chiuse. (Foto di Paul Childs/Pool via Getty Images)

Estate 2019-2020: la svolta del Dibu Martínez

Nell'estate del 2019-2020 arriva il momento che può cambiare un'intera carriera. Bernand Leno, portiere all'epoca titolare dell' Arsenal , si infortuna e l'argentino viene chiamato a difendere la porta dei Gunners. Dopo anni passati a cercare la gloria in altri club, finalmente arriva la possibilità di giocare con continuità.

Le sue prestazioni non deludono le aspettative, anzi: la sua determinazione e la sua personalità convincono a pieno tutta la dirigenza della squadra londinese. Disputa 9 partite da titolare in Premier League e ad Agosto vince la sua seconda FaCup, la 14esima per l'Arsenal, ancora una volta contro il Chelsea. A distanza di quasi un mese, trionferà anche in Community Shield contro il Liverpool ai rigori. Dopo quasi 10 anni di prestiti, sembra davvero arrivata l'occasione giusta per Martínez, ma il finale non sarà così. Infatti, a settembre 2020 viene ceduto all'Aston Villa per 20 milioni di sterline.

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La scelta dell'Aston Villa: l'occasione per mettersi in mostra

Martínez

Nonostante ottime prestazioni, il ritorno di Leno potrebbe far finire nuovamente Dibuin panchina. Ma, la priorità dell'argentino resta quella di giocare con continuità. Il 16 settembre 2020 lascia l'Arsenal e firma per l'Aston Villa: qui inizierà la sua crescita esponenziale.

Ai Villans trova finalmente quello che cerca da anni: fiducia e continuità. Nella sua prima stagione gioca un ruolo importantissimo nella crescita della squadra di Birmingham, infatti chiuderà la stagione con 15 clean sheet (eguaglierà il record di Brad Friedel per le reti inviolate in una singola stagione con i Villa). La sua carriera ormai è totalmente cambiata: da portiere di riserva è diventato un perno importante della Premier League. Ma, c'è ancora un sogno da coronare: la Nazionale Argentina.

LONDRA, INGHILTERRA – 22 OTTOBRE: Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal si vede parare un rigore da Emiliano Martínez dell’Aston Villa durante la partita di Premier League tra Arsenal e Aston Villa all’Emirates Stadium, il 22 ottobre 2021 a Londra, in Inghilterra.(Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

La chiamata dell'Argentina: un sogno che si avvera

Martínez.

Nel 2021 arriva la tanto attesa chiamata della Nazionale. Per lui, a 28 anni, è l'inizio di una nuova avventura. Il debutto arriva nel 2021, pochissimo dopo arriverà anche il trionfo in. Questo torneo permetterà a tutto il Mondo di conoscere il DibuLa semifinale contro ladiventa uno dei momenti più emblematici della sua carriera. La partita finisce ai rigori e Emiliano diventa il protagonista indiscusso della gara.

L'estremo difensore para tre rigori e trascina la sua selezione in finale, ma non sono solo le parate a rimanere impresse. Il Dibu mostra una grande personalità cercando di mettere pressione agli avversari, da quel momento nascerà definitivamente il "Dibu Martinez". L'Argentina vincerà la competizione in finale contro il Brasile, per Martínez sarà il primo dei grandi trionfi con l'Albiceleste.

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Qatar 2022: il Mondiale del Dibu Martínez

Nel 2022 arriva il momento più importante della sua carriera: partecipare alla competizione internazionale più importante con la maglia della sua Nazionale. Il Dibu parteciperà al torneo come primo portiere dell'Argentina: sarà un percorso faticoso ma che si concluderà con la vittoria del Mondiale.

Nei quarti di finale contro l'Olanda, Martinez risulterà decisivo nella sfida ai rigori, ma, le sorprese non sono finite qui. Il 18 dicembre 2022, allo stadio Lusail, Argentina e Francia si affrontano in finale dando vita a una partita scoppiettante. La partita si deciderà ai rigori, dopo essere terminata 3-3 nei tempi regolamentari e supplementari. Nei minuti conclusivi della gara arriva l'episodio cruciale: Koulo Mani (attaccante francese) si trova davanti a Martinez e calcia verso la porta, il gol avrebbe regalato la vittoria alla Francia. Il Dibu, però, riesce a respingere il tiro con la gamba, parata che entrerà nella storia dei Mondiali. L'estremo difensore sarà decisivo anche ai rigori; l'Argentina vincerà il torneo mentre Martínez verrà eletto miglior portiere della competizione. Inoltre, l'argentino vincerà per due anni consecutivi (2023-2024) il premio Yashin eguagliando il record di Gianluigi Donnaruma.

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Simbolo dei Villans e futuro inaspettato

Nel 2024 vincerà la seconda Copa América con l'Argentina e verrà eletto ancora una volta miglior portiere. Il suo rendimento è stato stratosferico anche con l'Aston Villa, infatti diventerà un idolo per la tifoseria inglese. Nel 2024 conquisterà anche un traguardo storico come la qualificazione in. Nell'anno successivo conquisterà ladisputando un torneo da protagonista.

ISTANBUL, TURCHIA – 20 MAGGIO: Emiliano Martínez dell’Aston Villa festeggia con i tifosi dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Europa League 2026 contro il SC Freiburg, disputata al Beşiktaş Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, in Turchia.(Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Il rapporto, però, nel 2026 sembra essere arrivato al lieto fine. La squadra inglese ha appena acquistato dal Parma il portiere giapponese Suzuki e le possibilità di vedere Dibu Martinez titolare si sono ridotte al massimo. L'argentino ha espresso la volontà di provare nuove esperienze: la firma con la Juventus sembrava ad un passo, ma la trattativa non è proseguita nel verso giusto. Ora, il suo futuro sembra oramai ben chiaro: stando a quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Dibu sarà un nuovo giocatore del Chelsea.

Da riserva al tetto del Mondo: quanto è cambiata la carriera di Dibu Martinez?

La storia dell'argentino dimostra quanto possa cambiare tutto rapidamente nel mondo del calcio. Per anni Martinez è stato costretto ad aspettare un'occassione per mostrare tutto il suo talento. Svariati prestiti, poche presenze con i Gunners e una concorrenza spietata. Il 2020 ha segnato particolarmente la sua carriera:

Martinez ha aspettato questo momento con grande determinazione: Aston Villa, Argentina, Mondiale, Copa América e due premi come miglior portiere: un epilogo che forse neanche lui stesso si aspettava. Il ragazzo che sembrava destinato a rimanere il "dodicesimo" è salito sul tetto del Mondo, e forse questo, è il vero valore aggiunto di una storia fantastica. Ora, dopo aver conquistato tutto o quasi, quale sarà il prossimo obiettivo del Dibu Martinez?