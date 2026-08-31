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Il weekend degli italiani all'estero

Il weekend è ormai alla spalle per la foltissima sempre più folta truppa degli italiani all'estero che si destreggiano tra i vari campionati in giro per il mondo. Sempre più calciatori e allenatori del Bel Paese hanno scelto avventure lontano dal proprio paese natio, alla ricerca di nuovi stimoli e blasone internazionale, nonostante spesso le aspettative siano diverse da come vada poi la realtà del campo. Non benissimo il sabato del Tottenham di Sandro Tonali che si arrende tra le mura amiche 2-0 contro il Newcastle, lasciando il campo al 75' dopo il doppio svantaggio. Il Brentford di Kayode invece, impatta 1-1 contro il Leeds ancora in Premier League, con il difensore autore di una buona partita che esce soltanto all'88'. Ma scopriamo il destino degli altri italiani all'estero e le loro avventure sportive degli ultimi giorni.

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