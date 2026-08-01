Nemo propheta in patria, recita un vecchio adagio. Ed è così anche per il forte centrocampista Sandro Tonali che ha sempre dimostrato enorme attaccamento alla maglia e passione per il Milan ma che nell'estate del 2023 ha detto addio al rossonero in nome del bilancio per via di una proposta molto ricca arrivata dall'Inghilterra. Nelle ultime tre stagioni la mezzala della Nazionale italiana ha vestito la maglia del Newcastle, cambiando squadra nelle scorse settimane ma restando in Inghilterra: ha scelto il Tottenham di Roberto De Zerbi, pronto a illuminare ancora la Premier League. Interrogato sulla possibilità di tornare a giocare in Serie A, l'ex Milan ha però chiuso ogni porta al momento. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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