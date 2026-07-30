Il Tottenham Hotspur continua nella sua preparazione alla stagione 2026-27 di Premier League. L'inizio del campionato degli Spurs è datato per il 22 di agosto, quando la squadra londinese affronterà il Brentford fuori casa. Nelle prossime settimane invece, la squadra allenata da De Zerbi giocherà le ultime amichevoli contro Chelsea, Getafe e Hoffenheim. Il Tottenham vuole prepararsi al meglio per la stagione a venire, considerando il disastro visto durante l'annata passata. Gli Spurs infatti hanno cambiato tre allenatori (Thomas Frank, Igor Tudor e Roberto De Zerbi) e la salvezza è stata raggiunta solo con l'ultima giornata. Un percorso costruito da scelte di mercato errate (il prestito di Kolo Muani) e tanti infortuni (Solanke, Romero, Xavi Simons...). Tuttavia, il tecnico italiano, dopo l'esonero dall'Olympique Marsiglia, ha deciso di accettare questa grande sfida tattica e mentale, consapevole che durante l'estate sarebbe stato ben ricompensato se avesse raggiunto l'obiettivo della salvezza.

De Zerbi annuncia altri movimenti sul mercato

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 26 LUGLIO: L'allenatore del Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi (a destra) e l'allenatore dell'Auckland FC Luke Casserly (a sinistra) conversano durante l'amichevole precampionato tra Auckland FC e Tottenham Hotspur all'Eden Park, il 26 luglio 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

RDZ al momento sta guidando i suoi giocatori in una tournée australiana. Gli Spurs hanno battuto 2-0 l'Auckland e pareggiato per 1-1 contro il Sidney, vincendo poi ai calci di rigore. La preparazione è importante per testare tutti quei costosi calciatori arrivati al Tottenham e voluti dal tecnico bresciano: da Senesi e Robertson arrivati a parametro zero, fino ai 60 milioni per van Hecke, passando per i quasi 200 di Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Eppure, secondo De Zerbi, il calciomercato degli Spurs non è ancora finito.

Roberto De Zerbi says Spurs are lining up another transfer "bomba" 👀💰 pic.twitter.com/ndMS2PFTed — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 30, 2026

Dopo il match contro il Sidney, il tecnico italiano si è espresso così: "Durante il periodo del calciomercato mi trasformo in uno squalo: se voglio un calciatore, faccio di tutto per prenderlo. Al momento siamo al 60% di quello che vogliamo fare nell'ambito dei trasferimenti. Prossimamente avremo un'altra bomba, dato che per ora l'accordo non è ancora concluso". Secondo la testata TalkSPORT, il nome sarebbe quello di Marcus Rashford.