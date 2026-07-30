La Roma nella giornata di ieri ha ufficializzato il colpo dal Bologna: Santiago Castro è giallorosso. Pochi minuti fa il calciatore argentino si è presentato tramite i profili social della società ai tifosi. Si è detto felice della scelta ed entusiasta di lavorare con un'allenatore del calibro di Gasperini. La Roma è stata la sua scelta sin dal principio ed ha accettato senza pensarci troppo. "Non me l'aspettavo sinceramente. Ma è stato bellissimo sentire che, dal momento in cui sono arrivato in città, i tifosi mi volevano subito bene". Queste le parole per quanto riguarda l'accoglienza di ieri da parte dei tifosi.

ROMA, ITALIA - 19 MARZO: Santiago Castro del Bologna festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e Bologna FC 1909 allo Stadio Olimpico il 19 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Castro ai tifosi della Roma: "Darò tutto"

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C'è molta curiosità nel vedere Castro nel modulo di gioco di Gasperini. Proprio sul mister, l'argentino ha dichiarato: "Ha sempre fatto bene in Italia. Io mi vedo ovunque mi voglia lui, sono qui per aiutare la squadra e posso fare quello che vuole, sono sicuro che". Ha poi continuato: ". Penso che sia molto importante anche aiutare a recuperare palloni e: il modo migliore per andare avanti è dare importanza a ciò che è meglio per la squadra".Si è poi soffermato sull'atmosfera dello stadio Olimpico: "La prima partita che ho giocato in questo stadio è stata a mezzogiorno, ricordo. Mi ero detto che sarebbe stato più tranquillo quel giorno, e invece era strapieno.

Castro con la Roma ritroverà anche la Champions: "La Champions? È fantastico. Da bambino sogni di ascoltare quell'inno e sarà meraviglioso farlo allo stadio. Non c'è niente di meglio per me. Spero di mantenere la striscia positiva all'Olimpico, le utlime due volte ho segnato o colpito la traversa". Non manca poi una stoccata alla Lazio, ricordando i suoi gol contro i biancocelesti in maglia Bologna: "Contro la Lazio ho fatto doppietta. Voglio continuare così e segnare anche nel derby". Castro ha poi concluso con un saluto ai tifosi: "Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi che mi hanno mandato. Sono al settimo cielo per essere qui. Tutto quello che posso dirvi è che darò tutto per questa squadra, per il club e per la città. È un onore e un sogno essere qui. Facciamolo insieme e Daje Roma!".