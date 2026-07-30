La vicenda Julian Alvarez si infittisce sempre più. Lo scorso 30 giugno l'Atletico Madrid aveva accusato il club blaugrana di aver contattato il giocatore a loro insaputa. Il calciatore 26enne ha un contratto che scadrà nel 2030, per questo i colchoneros hanno denunciato le mosse del Barcellona. Oggi arriva notizia che la Federazione Spagnola ha aperto un fascicolo sull'accaduto. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca entrambi i club sono stati informati della cosa.

La RFEF apre il fascicolo, come dovranno muoversi le parti:

Entrambe le società a seguito dell'apertura del caso dovranno esporre alla Federcalcio spagnola la loro versione dei fatti. In seguito la RFEF potrà decidere come meglio muoversi.

Nel frattempo il nome di Julian Alvarez è il principale in cima alla lista del Barcellona per rinforzare il reparto offensivo. Già durante il mondiale, il calciatore aveva dichiarato che per lui sarebbe un onore giocare per un club cosi importante. Alvarez inoltre desidererebbe vivere nuove sfide lontane dal Metropolitano.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio de La Cartuja, il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Dal 13 luglio risulta già un'offerta per il calciatore dal parte del club interessato, ma la fermezza del club madrileno nel non voler vendere il proprio attaccante ha trasformato questa trattativa in una gran polveriera. In merito alle parole di Alvarez sul Barcellona, il presidente Cerezo già intervenne qualche settimana fa dichiarandosi sorpreso da quanto espresso dal giocatore.

Crocevia della situazione sarà il giorno 10 agosto nel quale il calciatore argentino dovrebbe unirsi alla preseason dei biancorossi. Dal canto suo il Barcellona ritiene Alvarez uno dei primissimi nomi per l'attacco, ma non attenderà in eterno e già si sta muovendo in via precauzionale alla ricerca di ulteriori figure che possano fare al proprio caso. Una situazione spinosa per la federazione spagnola che deve in qualche modo mettere pace tra entrambi i club.