La battaglia per aggiudicarsi Julian Alvarez continua e stavolta a intervenire è il presidente dell'Atlético
Tifosi argentini, ritrovano un portafoglio e fanno partire un coro con il nome del proprietario!
Si sa, ogni calciomercato ha la propria telenovela infinita, alimentata da battaglie interne, scaramucce e dichiarazioni al veleno. Il caso dell'estate 2026 è decisamente l'affare Julian Alvarez. Sull'argentino, volenteroso di cambiare aria, ci sono i due colossi di Spagna e l'Arsenal.
La volontà chiara di JulianL'attaccante è attualmente impegnato negli USA con la Seleccion argentina e il suo Mondiale, fin qui, non è ancora decollato. Partito dalla panchina nelle prime due partite del girone, anche a causa di una condizione non ottimale, è poi rimasto a secco nell'ultima gara contro la Giordania, in cui Scaloni ha ruotato i titolari. La sensazione è che le continue voci riguardanti il suo futuro stiano togliendo la concentrazione sufficiente all'araña, visibilmente sulle nuvole negli spezzoni che il CT argentino gli ha concesso.
Proprio dal ritiro della Seleccion, Julian si è detto, negli scorsi giorni, volenteroso di realizzare il proprio sogno e che la cosa migliore per tutti sia un trasferimento. Il riferimento dell'attaccante è chiaro, vuole approdare al Barcellona e giocare insieme a Pedri e Lamine Yamal. Le due stelle blaugrana hanno parlato di questa possibilità e si sono detti entusiasti di giocare al fianco dell'argentino, specialmente dopo l'addio di Robert Lewandowski, passato ai Chicago Fire.
🚨🚨"NO estamos dispuestos a vender a Julián Álvarez"— RNE Deportes (@RNEdeportes) July 1, 2026
🗣🎙Declaraciones en exclusiva de Enrique Cerezo en las que confirma que el @Atleti se mantiene firme en su postura sobre la venta del astro argentino pic.twitter.com/bOW5TIT8Ea
Le parole del presidente CerezoLa massima figura dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, quest'oggi ha ribadito la sua scelta in merito al futuro di Julian Alvarez a RNE: "Le sue parole ci hanno colto di sorpresa e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero dire che è un giocatore dell'Atlético Madrid e che non abbiamo ricevuto offerte da nessuno, e che anche se ci fossero state offerte, non avremmo voluto venderlo". La posizione del club di Madrid è forte e chiara e ha annunciato che presenterà un reclamo alla FIFA contro il Barcellona per aver negoziato con Julian Alvarez, nonostante un contratto valido durante il periodo di protezione.
La bagarre a colpi di comunicati ufficiali, dichiarazioni e offerte fittizie è appena iniziata e la sensazione è che la trattativa Julian Alvarez, già molto calda e, per certi versi, stucchevole, ci accompagnerà per tutta l'estate. Il contratto dell'argentino scade nel 2030 e la clausola rescissoria è di 500 milioni di euro. Chiaramente, nessun club può permettersi di spendere tali cifre ma, sulla pista Alvarez, ci sono, oltre al già citato Barcellona, anche il Real Madrid e, più defilato, l'Arsenal.
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