Si sa, ogni calciomercato ha la propria telenovela infinita, alimentata da battaglie interne, scaramucce e dichiarazioni al veleno. Il caso dell'estate 2026 è decisamente l'affare Julian Alvarez. Sull'argentino, volenteroso di cambiare aria, ci sono i due colossi di Spagna e l'Arsenal.

La volontà chiara di Julian

L'attaccante è attualmente impegnato negli USA con la Seleccion argentina e il suo Mondiale, fin qui, non è ancora decollato. Partito dalla panchina nelle prime due partite del girone, anche a causa di una condizione non ottimale, è poi rimasto a secco nell'ultima gara contro la, in cuiha ruotato i titolari. La sensazione è che le continue voci riguardanti il suo futuro stiano togliendo la concentrazione sufficiente all'araña, visibilmente sulle nuvole negli spezzoni che il CT argentino gli ha concesso.

VIGO, SPAIN - OCTOBER 05: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid osserva mentre si riscalda prima della partita di LaLiga EA Sports tra RC Celta de Vigo e Atletico de Madrid allo Stadio Abanca-Balaidos il 5 ottobre 2025 a Vigo, Spagna. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Proprio dal ritiro della Seleccion, Julian si è detto, negli scorsi giorni, volenteroso di realizzare il proprio sogno e che la cosa migliore per tutti sia un trasferimento. Il riferimento dell'attaccante è chiaro, vuole approdare al Barcellona e giocare insieme a Pedri e Lamine Yamal. Le due stelle blaugrana hanno parlato di questa possibilità e si sono detti entusiasti di giocare al fianco dell'argentino, specialmente dopo l'addio di Robert Lewandowski, passato ai Chicago Fire.

🚨🚨"NO estamos dispuestos a vender a Julián Álvarez"



🗣🎙Declaraciones en exclusiva de Enrique Cerezo en las que confirma que el @Atleti se mantiene firme en su postura sobre la venta del astro argentino pic.twitter.com/bOW5TIT8Ea — RNE Deportes (@RNEdeportes) July 1, 2026

Le parole del presidente Cerezo

La massima figura dell', quest'oggi ha ribadito la sua scelta in merito al futuro dia RNE: "Le sue parole ci hanno colto di sorpresa e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero dire che è un giocatore dell'Atlético Madrid e che, e che anche se ci fossero state offerte, non avremmo voluto venderlo". La posizione del club di Madrid è forte e chiara e ha annunciato che presenterà un reclamo alla FIFA contro ilper aver negoziato con, nonostante un contratto valido durante il periodo di protezione.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 24: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid festeggia aver segnato il terzo gol della sua squadra e aver completato la sua tripletta durante la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e Rayo Vallecano de Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 24 settembre 2025 a Madrid, in Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

La bagarre a colpi di comunicati ufficiali, dichiarazioni e offerte fittizie è appena iniziata e la sensazione è che la trattativa Julian Alvarez, già molto calda e, per certi versi, stucchevole, ci accompagnerà per tutta l'estate. Il contratto dell'argentino scade nel 2030 e la clausola rescissoria è di 500 milioni di euro. Chiaramente, nessun club può permettersi di spendere tali cifre ma, sulla pista Alvarez, ci sono, oltre al già citato Barcellona, anche il Real Madrid e, più defilato, l'Arsenal.